سومین رویداد « روایت حبیب» در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد حبیب سه شنبه شب در یاسوج برگزار و ورزشکاران باستانی کار به اجرای حرکات نمایشی ورزش آئینی پرداختند.

همچنین حاضرین و ورزشکاران به شهدای کشور به خصوص جهان پهلوان شهید سلیمانی ادای احترام کردند.

اگرچه عمر زورخانه شهر یاسوج به حدود ۲۰ سال می‌رسد، اما این نخستین باری است که زن و مرد و پیر و جوان در آن جمع شدند تا وصف پهلوان وطن در بشنوند.

مرشد جوان زورخانه اشعاری در وصف سرباز وطن، حاج قاسم سلیمانی خواند و ورزشکاران به او ادای احترام کردند.

اردوان دوست، شاهنامه خوان پیشکسوت استان نیز ابتدا چند بیتی درباره سردار سلیمانی بر وزن شاهنامه خواند و سپس بخش‌هایی از شاهنامه را به سبک آئینی به صورت با آواز لری برای حاضران اجرا کرد.

مردم کهگیلویه و بویراحمد در گذشته برای ثبت و ماندگار کردن نام برخی افراد و رویدادهای مهم، اشعاری بر وزن شاهنامه سروده‌اند که پس از شهادت سردار سلیمانی نیز این علاقه به صورت اشعاری حماسی تبلور پیدا کرده است.

قاسم بدره، شاعر آئینی استان نیز اشعاری درباره مقاومت و اهمیت آن خواند.

بخش دیگری از برنامه نیز سرهنگ شیروان کریمی و سرهنگ نجاتبخش به روایت خاطرات خود درباره سردار سلیمانی در دفاع مقدس و سوریه پرداختند و همچنین اهمیت حضور وی در سوریه و هشت سال دفاع مقدس را تبیین کردند.

در این رویداد آثار تصویری حوزه هنری با موضوع مقاومت و شهید سلیمانی نیز پخش شد.

حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد سومین رویداد ملی حبیب را با مشارکت ادارات ورزش و جوانان و هیئت ورزش‌های باستانی و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار کرد.