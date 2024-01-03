آغاز فروش خودروهای وارداتی از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، امروز ۱۳ دی ماه عرضه ۱۲ مدل خودروی وارداتی به متقاضیانی که قبلاً در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده‌اند و در نوبت تحویل خودرو قرار دارند، آغاز شد.

متقاضیان خرید خودروهای وارداتی برای انتخاب خودرو می‌توانند از امروز چهارشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۲ تا پایان روز جمعه ۱۵ دی ماه به سایت خودروهای وارداتی به‌نشانی https://saleauto.ir مراجعه و خودروی موردنظر خود را انتخاب کنند.

در این مرحله متقاضیان می‌توانند سه اولویت از سبد محصولات اعلامی زیر را انتخاب کنند؛

الف خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:

جدول شماره ۱: قیمت فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی واحد: دستگاه / ریال

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تبصره ۱: قیمت مندرج در جدول شماره ۱، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… به قیمت‌های فوق اضافه می‌شود که واردکنندگان با رعایت آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام نموده و در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند.

ب خودروهای دارای قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی:

جدول شماره ۲ برآورد قیمت فروش محاسباتی علی‌الحساب در مبادی ورودی واحد: ریال / دستگاه

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تبصره ۲ قیمت علی‌الحساب اعلام‌شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل‌و… هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد. واردکنندگان می‌توانند پس از فراخوان اولیه و با دریافت ۵۰ درصد قیمت علی‌الحساب نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضی اقدام کنند.

تبصره ۳ قیمت قطعی خودروهای مذکور پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک مثبته و بر اساس آخرین ضوابط و مقررات تعیین و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.

تبصره ۴ عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکرشده و حداکثر ۵ روز پس از فراخوان صورت‌گرفته، به‌منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت‌بندی سامانه خودروهای وارداتی حذف می‌شود.

تبصره ۵ کلیه شرکت‌های واردکننده باید مطابق آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام کنند و در صورت تأخیر در تحویل و… قراردادهای مذکور مشمول جرایم مندرج در آئین‌نامه فوق خواهند شد.

تبصره ۶ تخصیص خودرو در این مرحله بر اساس رتبه ثبت‌نامی قبل متقاضی و اولویت انتخابی خودرو انجام می‌گیرد.

تبصره ۷ آن دسته از ثبت‌نام‌کنندگان خودروی وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده‌اند و در پرتال خود گزینه عدم تخصیص را مشاهده می‌کنند، در صورت تمایل نسبت به خودروهای ارائه‌شده در جداول فوق در این مرحله خودروی جدید انتخاب کنند.

تبصره ۸ اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار می‌گیرد.