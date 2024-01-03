محکومیت در صورت بداخلاقی در بستر خانوده

به گزارش خبرنگار جامعه مهر حسن فدایی، کارشناس حقوق درباره بدخلقی در بستر خانواده و قوانین مربوط به آن گفت: ما یک بحث اخلاقی و یک بحث حقوقی داریم. برای مثال دروغ گفتن از گناهان کبیره است. اما اگر کسی دروغ بگوید، مرتکب جرم نمی‌شود، چرا که این یک بحث اخلاقی است. در مقابل دسته‌ای از موارد در قالب بحث حقوقی قرار می‌گیرند که باید ضمانت اجرا داشته باشند. خوش اخلاقی و حسن خلق به قدری در حوزه خانواده مهم است که در قابل مسائل حقوقی قرار گرفته است.

فدایی اظهار داشت: در قرآن و روایات همواره بر خوش اخلاقی تاکید شده است. در کنار آن در قانون مدنی، به عنوان قانون مادر، در ماده هزار و ۱۰۳، زوجین مکلف به حسن معاشرت هستند. لذا اگر سو معاشرت در زوجین صورت بگیرد، ضمانت اجرا این است که اگر آقایی سو رفتار داشته باشد، به نحوی که ادامه زندگی با وی سخت باشد و این موضوع توسط خانم ثابت شود، این مورد روند طلاق را تسهیل خواهد بخشید. اگر خانمی سو رفتار داشته باشد، از برخی مزایای مالی محروم خواهد شد.

وی افزود: در قباله ازدواج یکی از شرط‌ها این است که مرد تا نصف اموال خود را بلاعوض به همسرش می‌دهد. البته به شرطی که خانم سو رفتار و تخلف از وظایف زناشویی نداشته باشد. لذا باید این را در نظر داشت که همیشه خشونت فیزیکی نبوده و برخی اوقات کلامی است. اگر این سو تخلف از سوی خانم ثابت شود، حق تا نصف اموال را از دست خواهد داد.

فدایی در مورد روند اثبات سو معاشرت در دادگاه اظهار کرد: اثبات این موضوع در دادگاه نیازمند این است که فرد مدعی شهود کافی را داشته باشد. برای مثال اگر خشونت به ضرب و شتم منجر شده، باید شواهدی از پزشکی قانونی وجود داشته باشد. حدیث کسا گنجینه‌ای از معارف خانوادگی است. خانم فاطمه زهرا (س) در خانواده از القابی مانند ثمره دل من، میوه قلبم و نور چشمم برای صدا زدن فرزندان خود استفاده می‌کردند. اگر این القاب زیبا در صدا زدن نام به کار گرفته شود، بازخورد خوبی نیز خواهیم دید.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) همسران خود را به زیبایی صدا می‌زد. لذا باید از الگوهای اسلامی خود با بالاترین مقامات الگو بگیریم. اگر ادبیات ما در خانه چنین زیبا باشد، به مرحله‌ای نخواهیم رسید که شکایت و دعوا تنها راه چاره است. پیامبر فرمودند که بهترین شما برای خانواده شماست. یعنی مقامات و القاب خود را در داخل خانواده کنار بگذارید و خود را برای رفتار درست مسئول بدانید.

فدایی اظهار کرد: ما پدر و مادرها باید ادبیات صحیح را به فرزندان خود بیاموزیم. برای مثال همین امروز، این میلاد را وثیقه قرار دهیم و ادبیات صدا زدن خود را تغییر دهیم. امام صادق خوش رو بودن، خوشگو بودن و خوشبو بودن در خانواده تاکید کردند، چرا که خانواده سنگ بنایی برای دیگر ارتباطات اجتماعی در جامعه است. کافی است یک قدم به سمت جلو حرکت کنیم. از همین امروز خوب است که کدورت‌ها را از بین ببریم.