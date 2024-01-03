به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، دکتر لوئیس لاو هو شینگ، استادیار پزشکی و درمانی، اعلام کرد محققان یک ابزار هوش مصنوعی AIتوسعه دادند که قادر است با موفقیت رشد تومورهای کوچکتری به نام آدنوم را شناسایی کند که ممکن است بدون ابزار اصلا ردیابی نشوند.

طبق نشریه چاینا مورنینگ پست محققان اشاره کردند این ابزار هوش مصنوعی به طور خاص برای شناسایی تومورهای کوچکی مناسب است که ممکن است ردیابی نشوند و در صورت پیشرفت به سرطان کولون منجر شوند.

یکپارچه سازی هوش مصنوعی در کولونوسکوپی در دانشگاه پزشکی مذکور در سال ۲۰۲۱ میلادی آغازشد و محققان از آوریل ۲۰۲۱ تا جولای ۲۰۲۲ میلادی تحقیقاتی انجام دادند.

هدف استفاده از هوش مصنوعی در کولونوسکوپی کاهش نرخ غفلت در ردیابی تومورهایی است که در صورت پیشرفت و گسترده شدن به سرطان منجر می شوند. این ابزار مانند یک جمع چشم اضافی برای پزشکان عمل می کند و نرخ ردیابی تومور را به خصوص برای پزشکانی با تجربه کمتر افزایش می دهد.