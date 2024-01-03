محکومیت بازیکنان و مربیان امید گل گهر و فجرسپاسی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، متن رأی کمیته استیناف در خصوص دیدار تیم‌های امید گل گهر سیرجان و فجر سپاسی به شرح زیر است:

در خصوص استیناف باشگاه گل گهر سیرجان نسبت به رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت ۱- امیر رفعتی مربی تیم گل گهر به شش جلسه محرومیت و سیصد میلیون ریال جریمه نقدی ۲- نیما زید آبادی - حسین- پروان بازیکنان تیم گل گهر هر کدام به دو جلسه محرومیت و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی (تعلیق یک جلسه به مدت شش ماه) همگی به دلیل بدرفتاری نسبت به بازیکن تیم حریف و همچنین محکومیت احمد پرستار از تماشاگران منتسب به گل گهر به دو سال محرومیت از ورود به استادیوم‌های ورزشی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی کشور به دلیل ایراد صدمه بدنی عمدی به مربیان تیم مقابل با استفاده از سلاح سرد و محکومیت تیم گل گهر سیرجان به دو جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در مسابقات خانگی که یک جلسه آن به مدت شش ماه تعلیق گردیده و پرداخت پانصد و ده میلیون ریال جریمه نقدی و بازنده شدن با نتیجه سه بر صفر به دلیل سو رفتار تیمی و تخلفات تماشاگران منتسب منجر به نیمه تمام ماندن مسابقه و همچنین در خصوص استیناف باشگاه فجر سپاسی شیراز نسبت به رأی یاد شده مبنی بر محکومیت مهدی طایفه رضاخانی، مرتضی حسینوند و کوروش خاکسار بازیکنان تیم فجر سپاسی شیراز هر کدام به دو جلسه محرومیت و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی تعلیق یک جلسه به مدت ۶ ماه به دلیل بدرفتاری نسبت به مربی تیم حریف و محکومیت ابوالفضل مسترد بازیکن تیم فجر سپاسی به ۶ جلسه محرومیت و دویست و شصت میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل بدرفتاری نسبت به بازیکن تیم حریف و رفتار غیر ورزشی و تعیین محکومیت تیم فجر سپاسی شیراز به پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل سو رفتار تیمی ناشی از ۵ اخطار و رفتار غیر ورزشی در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم گل گهر سیرجان و فجر سپاسی شیراز از سری مسابقات لیگ برتر امید کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌شود.

رأی صادره قطعی است و در خصوص اعتراض باشگاه فجر سپاسی شیراز نسبت به جزای نقدی تیمی نظر به اینکه دادنامه صادره از این جهت قطعی می‌باشد لذا این کمیته در این مورد فارغ از اظهار نظر است.

همچنین نظر به اینکه در خصوص تخلفات اعلامی از طرف مقامات مسئول در خصوص بازیکن شماه ۹۹ گل گهر به نام علی اکبر توکلی اتخاذ تصمیم نگردیده لذا پرونده جهت اقدام قانونی به نظر ریاست کمیته انضباطی برسد.