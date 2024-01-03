به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین‌المللی میراث گفتمانی شهید سلیمانی با حضور حجت الاسلام محمدمهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مهمانانی از کشورهای آفریقای جنوبی، تانزانیا، سوریه، لبنان، ایتالیا، عراق، کلمبیا، مصر، استرالیا، کوبا و کلمبیا پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۱۳ دی برگزار شد.

امروز دنیا خود را برای جهان پس از صهیونیست آماده می‌کند

در ابتدای این همایش حجت الاسلام ایمانی پور گفت: یک تقارن دوست‌داشتنی با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و چهارمین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی اتفاق افتاده که روز محترمی برای ایرانیان است. حاج قاسم یک سخنرانی در میان همرزمان خود درباره حضرت فاطمه (س) داشت. سردار در این سخنرانی گفت: «هرچه داریم از این بانوی بزرگ داریم.» امیدوارم زنان در جهان جایگاه خود را پیدا کنند و هجمه‌ای که علیه زنان در دنیا شکل گرفته، موفق نشود.

وی ادامه داد: امروز مقاومت جهانی شکل گرفته و شاهد بیداری جهانی هستیم. امام خمینی (ره) ۱۵ سال قبل از پیروزی انقلاب در سخنرانی‌های خود بارها از فلسطین صحبت کرد. اگر ایشان ۱۰ بار از شاه صحبت می‌کرد، ۱۵ بار از فلسطین سخن می‌گفت. یعنی از همان زمان به فکر فلسطین بود. ویژگی مقاومت در عصر حاضر هم جهانی بودن آن است. آنچه امروز استکبار جهانی را نگران کرده، نبرد با ما نیست بلکه گفتمان و فرهنگی است که شکل گرفته شده است. امروز گفتمانی برخاسته از مقاومت را شاهد هستیم و دنیا خود را برای جهان پس از صهیونیست آماده می‌کند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: مقام معظم رهبری در دیداری که چند روز پیش با خانواده حاج قاسم داشتند، حاج قاسم را احیاگر جریان مقاومت معرفی کردند. این همان چیزی است که استکبار را نگران کرده است. آمریکایی‌ها با ترور ایشان فکر نمی‌کردند که جریان مقاومت شدت بگیرد. آنچه امروز در فلسطین شاهد هستیم محصول همین جریان مقاومت است.

وی گفت: جریان مقاومت با شمولیت خود، ریشه‌ای تاریخی دارد و مشتمل بر ایستادگی در برابر باطل با اشکال مختلف آن در ادوار تاریخ بشری است. مراد رهبر معظم انقلاب، مقاومت اسلامی به‌عنوان زاده انقلاب اسلامی است. درک روند و سیر تحول و تکامل جبهه مقاومت، اصلی‌ترین پیش‌شرط در تداوم مسیر مقدس اشاره شده از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. از یک‌سو، پیروزی انقلاب اسلامی ایران، منتج به شکل‌گیری بیداری اسلامی و متعاقب آن، تولد محور مقاومت در منطقه شد و از سوی دیگر، اقدامات دشمنان در مواجهه با ماهیت و عملکرد این محور، موجب بسط ابعاد گفتمانی، فرهنگی و عملیاتی آن علیه رژیم اشغالگر قدس، اشغالگران آمریکایی و طرفداران گفتمان سازش با دشمن شد.

حجت الاسلام ایمانی پور ادامه داد: اکنون در سایه سال‌ها مقاومت و مجاهدت شهدای بزرگواری مانند شهید سلیمانی، محور مقاومت تبدیل به جبهه مقاومت شده و شاهد تکثیر و تعمیق آن در سطح منطقه بوده‌ایم. اشتراک اجزا و متعلقات گفتمانی، عملیاتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی جبهه مقاومت در هم‌پوشانی با یکدیگر، منظومه‌ای را به‌وجود می‌آورد که موجب می‌شود، پیروزی هر یک از اضلاع آن، به‌مثابه پیروزی یک جریان، آرمان و فرهنگ مشترک و غنی تفسیر شود. در جریان جنگ غزه، انعکاس عینی این موضوع را شاهد هستیم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: مقاومت، خصوصاً در ادبیات امروزین خود، ظاهری سخت و نظامی دارد اما واقعیت این است که جریان مقاومت، ماهیتی نرم، گفتمانی و عمدتاً فرهنگی دارد. از این‌رو تقویت جبهه مقاومت، مربوط به جنبه ماهوی و گفتمانی آن است؛ گفتماتی که اساساً در برابر زور و اشغالگری تسلیم‌پذیر نبوده و به‌دنبال تحقق تمام و کمال کرامت مسلمانان و حتی سایر جوامع بشری است. خیزش جهانی در حمایت از ملت فلسطین، معلول ابعاد ذاتی و جهانشمول این گفتمان بوده، تا جایی که شاهدیم کلید واژه «مقاومت‌»، تبدیل به یک دال مرکزی جهت شکل‌گیری یک انقلاب گفتمانی در سطح بین‌المللی (‌و نه صرفاً منطقه‌ای‌) شده است. گفتمان مقاومت در این معادله، نقش یک «زیربنا» را دارد که سایر پدیده‌های متعلق به جبهه مقاومت در ارتباط با آن شکل می‌گیرد.‌

وی گفت: ایجاد پدیده داعش برای شکل گیری اسلام هراس بود. کسی که توانست حقیقت اسلام و داعش را به دنیا بشناساند، شهید سلیمانی بود. وصیت او این بود که اگر به دنبال عاقبت‌بخیری هستید پای رهبر مقاومت بایستید. رهبرمان درحال حاضر رهبر مقاومت است. درخواست حاج قاسم زنده نگه داشتن مسئله فلسطین بود و امروزه فلسطین زنده است. امروز دنیا خود را برای جهان پس از صهیونیست آماده می‌کند. مردم غزه ۷۵ سال است که زندانی شده‌اند و آزار می‌بینند. انشاالله به زودی شاهد نتیجه مقاومت و آزادی فلسطین خواهیم بود.

حاج قاسم مسیر نابودی اسرائیل را هموار کرده است

در ادامه همایش بین‌المللی میراث گفتمانی شهید سلیمانی جمال علی زهران نماینده سابق پارلمان مصر گفت: هر ساله این جمع دورهم گرد می‌آیند تا حمایت خود را از مقاومت اعلام کنند. ما چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم را بزرگ می‌دانیم. سالیانه در حالی به سمت بزرگداشت این مراسم می‌آییم که می‌دانیم مقاومت سالهاست ادامه دارد و مصر نیز درگیر این محور است.

وی ادامه داد: خدا انقلاب را در سال ۷۹ میلادی به ما هدیه داد و ما آن را مرجعی برای آزادگی می‌دانیم. وجود اسرائیل در منطقه خنجری برای ملت عرب است. در منطقه‌ای که تمدن در آن شکل گرفته، غربی‌ها می‌خواهند از اسرائیل به عنوان مانعی برای پیشرفت این منطقه استفاده کنند و منابع ما را از آن خود کنند. حاج قاسم مسیر نابودی اسرائیل را هموار کرده و ما سال ۲۰۲۴ دیگر اسرائیل را نخواهیم دید. ملت فلسطین در غزه ثابت کرد که می‌تواند همه مناسبات را بشکند.

مبانی و ارزش‌های محور مقاومت را ارج می‌نهیم

یوسف ناصری از کشور عراق یکی از سخنرانان دیگر این همایش گفت: مبانی و ارزش‌های محور مقاومت را ارج می‌نهیم از امام حسین (ع) گرفته تا شهدای امروز را حمایت می‌کنیم. ما نظامی نیستیم و سلاح دست نمی‌گیریم اما حامی آنهایی هستیم که سلاح دست می‌گیرند. افتخار می‌کنیم که امام خامنه‌ای رهبر این جبهه هستند. ما تجمع عربی اسلامی نیستیم بلکه از همه مستضعفان دفاع می‌کنیم. مقاومت سیاسی است. باید دلار را از حیطه مبادلات خارج کنیم و جریان رسانه‌ای را در این حوزه حمایت کنیم و این جبهه را ادامه دهیم.

از عمر اسرائیل چند ماه دیگر باقی نمانده است

در ادامه این همایش نضال عمار نماینده سوریه گفت: فقط ایران مسیر عمل قاسم سلیمانی نبود بلکه عراق و سایر منطق نیز مسیر عمل او بود. حاج قاسم الگوی جوانان است. باید جوانان را مورد توجه قرار دهیم و هویت ملی را به آنها بشناسانیم. اکنون دو الگو پیش روی جوانان قرار گرفته یکی از آنها الگوی دینی افراطی و دیگری بی‌دینی است. ما باید گزینه سوم را پیش روی آنها قرار دهیم. از عمر اسرائیل چند ماه دیگر باقی نمانده است. از سوریه صحبت می‌کنم که مقاومت کرد و باقی ماند.

قاسم سلیمانی سبب شد تا مردم دنیا جبهه مقاومت را بشناسند

در پایان همایش بین المللی میراث گفتمانی شهید سلیمانی آلن کروز نماینده فرانسه گفت: تسلط اسرائیل و آمریکا را در اروپا داریم و سخت است بتوانیم درباره آزادی صحبت کنیم اما می‌خواهم احترام خودم را به شهید سلیمانی اعلام کنم. عملیات در خاورمیانه و فلسطین و یمن شبیه هم بود اما برابر نبود. قاسم سلیمانی سبب شد تا مردم دنیا از جبهه مقاومت اطلاع کسب کنند. مردم غرب باید بدانند که این عملیات‌ها چرا و چگونه شکل گرفته‌اند.