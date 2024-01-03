به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی؛ رییس کل دادگستری استان تهران در نشست ستاد استانی کنترل مجرمان حرفهای، سابقهدار و خطرناک با حضور علی صالحی دادستان تهران و اعضای این ستاد با گرامیداشت سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان وی اظهار کرد: جریانی که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در منطقه بنیان نهاد و سپس در اقصی نقاط عالم تکثیر شد، تمامی معادلات استکبار جهانی و ایادی آن را بر هم زد و ماهیت واقعی و تروریستپرور آمریکا و کشورهای غربی را آشکار ساخت.
رژیم صهیونیستی با اقدامات تروریستی بهدنبال استمرار بقای رو به زوال خویش است
القاصی در ادامه سخنان خود به جنایتهای اخیر رژیم صهیونیستی در مورد شهادت سردار سرتیپ پاسدار سید رضی موسوی و صالح العاروری نایب رییس دفتر سیاسی حماس و فرمانده ارشد کتائب القسام اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی امروز بیش از هر زمان دیگری نقاب از چهره پلید و کودککش خود برداشته و با اقدامات تروریستی بهدنبال استمرار بقای رو به زوال خویش است؛ حال آنکه ناقوس مرگ این رژیم موقت به صدا درآمده و هیچ راه گریزی از آن نیست.
۳ شاخص برای تشخیص خطرناک بودن یا نبودن مجرمان
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن مداقه در نحوه احصاء مجرمان خطرناک اظهار کرد: در دستهبندی مجرمان همواره باید به «ماهیت جرم»، «کیفیت ارتکاب» و «حالات روحی و روانی» مرتکب توجه کرد و در تعیین خطرناک بودن یا نبودن مجرم، باید این سه شاخص را ملاک تشخیص قرار داد.
جسارت ارتکاب برخی از جرایم در تعیین خطرناک بودن یا نبودن مرتکب دخیل و اثرگذار است
رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه جسارت ارتکاب برخی از جرایم و شیوه انجام آن در تعیین خطرناک بودن یا نبودن مرتکب دخیل و اثرگذار است، گفت: بعضاً در برخی از پروندههای قتل، اولیای دم نسبت به شخص مرتکب اعلام رضایت میکنند، اما کیفیت ارتکاب جرم و شیوه انجام آن مانع از آن میشود که از باب جنبه عمومی جرم با تساهل برخورد کرد.
قاضی در تشخیص دارای روحیات خطرناک بودن مرتکب میتواند نظریه پزشکی قانونی را اخذ کند
وی در ادامه ضمن اشاره به این امر که قاضی در تشخیص دارای روحیات خطرناک بودن مرتکب میتواند نظریه پزشکی قانونی را بهعنوان کارشناس راهنما اخذ و به آن استناد کند، تصریح کرد: مرجع تشخیص خطرناک بودن یا نبودن مجرم، علیالقاعده مقام قضایی است که با بهرهگیری از شاخصهای مورد اشاره در این خصوص اعلام نظر میکنند.
تحقق امر پیشگیری از وقوع جرم با موافقت ریاست دستگاه قضا با کنترل الکترونیک مجرمان سابقهدار
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به موافقت ریاست دستگاه قضا با کنترل مجرمان سابقهدار به وسیله پابند و دستبند الکترونیک، عنوان کرد: تحقق این امر، ضمن اثرگذاری در امر پیشگیری از وقوع جرم، از تکرار وقوع بزه سرقت نیز جلوگیری خواهد کرد.
مرتکب به بزه سرقت با هر بار ارتکاب جرم و عدم دستگیری و مجازات، نسبت به دفعه قبل جریتر میشود
وی ضمن تاکید بر اینکه وقوع بزه سرقت علاوه بر خسارات مالی، امنیت روانی شهروندان را نیز به مخاطره میاندازد، گفت: ممکن است بعضاً تکرار وقوع یک بزه خاص مانند سرقت گوشی تلفن همراه سبب عادیانگاری موضوع شود؛ اما نباید از کنار این موضوع به سادگی گذشت، چرا که مرتکب به بزه سرقت با هر بار ارتکاب جرم و عدم دستگیری و مجازات، نسبت به دفعه قبل جریتر شده و امنیت روانی تعداد بیشتری از شهروندان را به مخاطره میاندازد.
رییس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به «جدیت» و «قاطعیت» دستگاه قضا در مقام مجازات سارقان و بهطور خاص مرتکبان به سرقتهای خشن اظهار کرد: تاکید میشود قضات در مورد مرتکبان بزه سرقت و بهویژه سرقتهای خشن و مقرون به آزار جدیت و قاطعیت را در مقام انشا رأی ملاک عمل قرار دهند.
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