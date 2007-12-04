علی آبادی: برگزاری این مراسم وظیفه ما بود/ قراخانلو: شهدای ورزشکار باعث شکوفایی انقلاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دراین مراسم که به همت سازمان تربیت بدنی ، کمیته ملی المپیک ، سازمان بسیج ورزش کشور ، بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره کل تربیت بدنی استان تهران در هتل المپیک تهران برگزار شد، از ‪ ۱۶۰‬شهید ورزشکار که در مسابقات مختلف صاحب مقام و عنوان شده بودند، با حضور محمد علی آبادی و خانواده معظم شهدا تجلیل به عمل آمد.

درجریان این یادواره که خانواده‌های ‪ ۱۰۰‬تن از شهدای ورزشکار حضور داشتند، علی آبادی گفت : امشب حاضران دراین جلسه گردهم جمع شده اند تا از خانواده های شهدا تشکر و تقدیر کنند. برگزاری این مراسم وظیفه و دیدار با خانواده های شهدای عزیز ورزشکار لازم بود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی با اشاره به هفته بسیج و دلاوری های این عزیزان گفت: در هفته بسیج چندین میلیون بسیجی با صلابت پیش روی رهبر معظم انقلاب اسلامی رژه رفتند و به جهان فساد و استکبار گفتند هستیم و امروزه با کوله باری از تجربه های گذشته یک لحظه هم صحنه را ترک نمی کنیم.

رضا قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک نیز در این مراسم گفت : شهدای ورزشکار باعث شکوفایی انقلاب شدند. آنان از جان مایه گذاشتند و ما نسبت به آنان احساس دین می‌کنیم. دستاوردهای امروز انقلاب اسلامی از جانفشانی این عزیزان به دست آمده است.

سردارمشایخی رئیس بسیج ورزش کشور نیز این اقدام را در راستای تجلیل از خدمات شهدای ورزشکار بسیجی که برای کشور خود در عرصه ورزش افتخار آفریدند ، عنوان نمود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ‪ ۱۵‬یادواره در سراسر کشور برگزار شده ، افزود : در نظر داریم یادواره شهدای ورزشکار را به همت سازمان تربیت بدنی ، بسیج ورزش کشور ، کمیته ملی المپیک و بنیاد شهید در سراسر کشور برگزار کنیم. امیدواریم با برگزاری این یادواره‌ها ، شهدای ورزشکار سراسر کشور شناسایی شوند تا مسوولان امر بتوانند برنامه‌های مناسبی را برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار به اجرا گذارند.

همچنین مسئول ایثارگران سازمان تربیت بدنی نیز در ادامه مراسم گزارشی از نحوه برگزاری نخستین یادواره شهدای ورزشکار را برای حاضران ارائه کرد و گفت : جمع آوری اطلاعات شهدای ورزشکار از طریق بنیاد شهید، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان تربیت بدنی، ادارات کل تربیت بدنی شهرستان‌ها، نیروی مقاومت بسیج و خانواده شهدا صورت گرفته است.

محمدرضا رشیدی با بیان اینکه آخرین اطلاعات نشان می‌دهد که ‪ ۸۰۰‬ورزشکار در دوران جنگ تحمیلی به درجه رفیع شهادت نائل شده‌اند، اظهار داشت: ‪ از بین این شهدا ۶‬نفر مقام‌های قهرمانی جهان ، ۷‬نفر مقام‌های آسیایی و ۷۹‬نفر مقام‌های کشوری داشتند. فدراسیون‌های کشتی با ‪ ۲۵‬شهید، فوتبال با ‪ ۱۱‬نفر، باستانی با ‪ ۷‬نفر و وزنه برداری با ‪ ۵‬شهید بیشترین شهدا را در اختیار دارند.

وی برگزاری اینگونه یادواره‌ها را مقدمه‌ای برای برگزاری کنگره شهدای ورزشکار درسال آینده اعلام کرد.

در این مراسم تعدادی از مدیران کل تربیت بدنی استان ها ، مدیران باشگاه ها از جمله حبیب کاشانی و علی فتح اله زاده، ورزشکاران و پیشکسوتان ورزش حضور داشتند.