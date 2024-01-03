حجتالاسلام و المسلمین مهدی خدابنده در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابعاد شخصیتی سردار دلها اظهار کرد: ما در جامعه به دنبال الگو هستیم، اما برخی از این الگوها برایمان تعریف میشوند و بعضی دیگر را خودمان تجربه میکنیم.
وی سردار سلیمانی را بهعنوان یک الگوی مطلوب با خصیصههای برجسته مسلمانی، حکمت و ازخودگذشتگی عنوان و تصریح کرد: ایشان از نظر فضائل اخلاقی، کیاست، دلدادگی به ولایت، بسیار بزرگ و والا بودند.
خدابنده با اشاره به اینکه همه شخصیتها در ایران معتقدند سردار سلیمانی متعلق به مردم است و زندگی خود را در راه مردم و کشور فدا کردند افزود: این مهمترین دلیلی است که حضور مردم در تشییع این شهید بزرگوار را بسیار پررنگ و چشمگیر کرد.
وی بیان کرد: اخلاص شهید سلیمانی یکی از مهمترین ویژگیهای ایشان است، زندگی مخلصانه سردار دلها باعث شد در بین مردم جایگاه ویژهای پیدا کند.
خدابنده با اشاره به اینکه انسانهای بزرگ هر کدام ابتکاراتی دارند و ابتکار سردار سلیمانی احیای جبهه مقاومت در منطقه است اضافه کرد: سردار سلیمانی قدرت بازدارندگی همهجانبه را بالا برد، بازدارندگی صرفاً به قدرت نظامی-امنیتی، اختصاص ندارد و قدرت سیاسی و قدرت فرهنگی جامعه نیز بازدارندگی ایجاد میکند.
امام جمعه شهر کیان افزود: اگر مقاومت نبود، امروز معلوم نبود حماس تابآوری در مقابل قدرتهای بزرگ داشته باشد.
خدابنده اضافه کرد: در جنگ غزه، رژیم صهیونیستی فقط یک مهره است و آمریکا در این میان نقش اساسی را ایفا میکند و اتاق جنگ تشکیل داده و بمب یک تنی در اختیار اسرائیل قرار میدهد.
وی خاطرنشان کرد: اما اگر مقاومت در منطقه ایجاد نشده بود و کشورهای منطقه با هم در یک تیم وارد نشده بودند امروز معلوم نبود چه بر سر کشورهای اسلامی میآوردند.
امام جمعه شهر کیان ادامه داد: سردار سلیمانی اسطوره مقاومت در مقابل ظلم است و در ذهنهای آحاد مردم ایران و منطقه و مسلمانان جهان بهعنوان سردار مسلمان شجاع و دلاور شکل گرفته است.
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