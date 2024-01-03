محمدحسین پارساییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دستگاه‌های خدمت‌رسان، مراکز درمانی و مدارس استان از این قاعده استثناء هستند.

وی افزود: هدف از اعمال تعطیلی دستگاه‌ها در این روز، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و نیز اجرای محدودیت‌های ابلاغی برای افزایش ضریب پایداری و کارکرد ایمن شبکه گاز و برق کشور است.

پارساییان بیان کرد: دستگاه‌ها ملزم به رعایت دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و نیز روشن کردن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری و خاموشی آن‌ها یک ساعت قبل از پایان وقت اداری هستند.

وی ادامه داد: استفاده از دستگاه‌های گاز سوز استاندارد با برچسب انرژی بالا، سرویس و تعمیر دوره‌ای تجهیزات مربوطه و نصب سامانه پایش هوشمند موتورخانه مورد توجه جدی قرار گیرد.