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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۵۲

حضور وزیر ورزش را به فال نیک می گیریم؛

میرهاشم حسینی: کسب سهمیه المپیک در چین ثمره یک کار تیمی بود

میرهاشم حسینی: کسب سهمیه المپیک در چین ثمره یک کار تیمی بود

عضو تیم ملی تکواندو گفت: حضور وزیر ورزش در محل فدراسیون باعث دلگرمی ورزشکاران و مربیان شد و امیدوارم این دیدارها بیشتر شود تا امکان انتقال مستقیم دغدغه ها بوجود بیاید.

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم حسینی پس از پایان مراسم تجلیل از قهرمانان تیم ملی تکواندو گفت: اینکه وزیر ورزش به فدراسیون آمده را باید به فال نیک بگیریم. ایشان حمایت قاطع خود را از تکواندو در آستانه المپیک اعلام کرد و این موضوع می‌تواند خیلی به مسئولان فدراسیون برای پیشبرد اهداف آتی کمک کند.

وی افزود: تکواندو ایران از رقابت‌های گرنداسلم موفق به کسب سهمیه شد. سهمیه‌ای که ثمره یک کار تیمی بود که خدا را شکر به بار نشست. ان‌شاالله بتوانیم دومین سهمیه را هم از مسابقات قاره‌ای کسب کنیم. مسئولان فدراسیون و کمیته فنی تشخیص می‌دهند که کدام وزن را به مسابقات قاره‌ای اعزام کنند. بچه‌ها تمام تلاش خودشان را می‌کنند تا دومین سهمیه را هم بگیرند.

حسینی در پایان وی در مورد اینکه نحوه اعزام به مسابقات چین هنوز مشخص نیست و به نظر می‌رسد یکی از ملاک‌ها عملکرد در لیگ است، عنوان کرد: قطعاً همینطور است. وقتی عملکرد خوبی در مسابقات لیگ داشته باشیم یک رزومه حساب می‌شود. این انتخابی برای ورزشکاران حالت کشوری است. تمام ورزشکاران تلاش می‌کنند بهترین عملکرد خودشان را داشته باشند. توجه کمیته فنی و کادر فنی را به خود جلب و افتخار کسب کنند.

کد مطلب 5984415

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