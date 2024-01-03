به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، محمدحسین مقیسه اظهار کرد: سرویسهایی که به واحدهای صنعتی و به شکل خاص به واحدهای صنعتی دانشبنیان ارائه میدهیم درقالب کمک به تأمین مالی و اجرای قراردادها است. در تأمین مالی، ضمانت نامه صادر میکنیم تا به پشتوانه این ضمانت نامه بانکی، نظام بانکی بتواند به شرکتهای دانشبنیان تسهیلات ارائه کند. این ضمانتنامه با شرایط بسیار آسانی برای شرکتهای دانشبنیان صادر میشود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک با تشریح روند صدور این ضمانت نامه تصریح کرد: زمانی که واحد دانش بنیان، اعتبارسنجی میشود، رتبه اعتباری شرکتهای دانشبنیان را یک مرتبه بالاتر میآوریم که بتوانیم با وثایق کمتر و شرایط آسانتری ضمانتنامهها را صادر کنیم و با این ضمانتنامه، کسری وثیقهای که واحد دانشبنیان در نظام بانکی با آن مواجه است را جبران میکنیم؛ بنابراین تلاش میکنیم با صدور ضمانتنامهها این تأمین مالی را تسریع کنیم. در یک سال گذشته با توجه به برنامههای خاصی که در شرکتهای دانشبنیان داشتیم بالغ بر ۹۰ درصد ضمانتنامههایی که برای شرکتهای دانشبنیان تحت عنوان ضمانتنامههای اعتباری صادر کردیم در قالب چک و سفته مدیران بوده است.
مقیسه گفت: علاوه بر ضمانتنامههای اعتباری، بسیاری از شرکتها از جمله شرکتهایی که در نمایشگاه ایرانساخت حضور دارند برای اجرای قراردادهای خود نیاز به ضمانت نامه پیمانکاری دارند که از جمله آنها ضمانتنامه حسن انجام کار، ضمانتنامه شرکت در مناقصه، ضمانتنامه پیشپرداخت و انواع ضمانتنامههایی که در قالب ضمانتنامه پیمانکاری یا اجرای قرارداد میگنجند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک ادامه داد: در موضوع ضمانت نامهها، تسهیلات ویژهای برای شرکتهای دانش بنیان تدارک دیدهایم. از مهمترین شرایط، کوتاه کردن زمان است. برای صدور ضمانتنامه پیمانکاری به دلیل اینکه زمان در آن مهم است و بایستی قرارداد به سرعت امضا شده و ضمانتنامههایی ارائه شود، خط اعتباری را برای این ضمانتنامهها و برای شرکتهای دانشبنیان جدا کردیم یعنی شرکتی که به ما مراجعه میکند و ضمانتنامه پیشپرداخت یا ضمانت حسن انجام کار برای فروش قطعات خود میخواهد بدون نوبت کار آنها را انجام داده و به شکل ویژه به آنها میپردازیم.
وی ادامه داد: نکته دومی که در ضمانت نامه پیمانکاری مطرح است اینکه تمام ضمانت نامههای پیمانکاری با توجه به خطرپذیری اندکی که برای آنها وجود دارد با چک و سفته مدیران صادر شده و در اختیار مدیران قرار میگیرد.
یازدهمین نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته ایرانساخت تا ۱۵ دی ماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران در حال برگزاری است
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