محموله ۱۱۹ میلیاردی زعفران در اصفهان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در پی اطلاع از دپوی محموله زعفران قاچاق در یکی از منازل شهر اصفهان بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار داده و پس از کسب اطمینان از درستی آن با هماهنگی‌های لازم به همراه کارشناسان شبکه بهداشت و اداره تعزیرات حکومتی استان به محل اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به اینکه عامل اصلی قاچاق محموله مذکور متواری بود مأموران با اخذ مجوز از مرجع قضائی وارد منزل شده و در بازرسی صورت گرفته ۱۹۲ کیلوگرم زعفران ممتاز که به صورت قاچاق تهیه شده بود را کشف کردند.

سردار هاشمی فر با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۱۱۹ میلیارد ریال برآورد کردند اظهار داشت: در نهایت زعفران‌های مکشوفه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تحویل و پرونده آن نیز برای رسیدگی قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.