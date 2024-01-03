انتشار ۲ کتاب درباره سینمای مستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، سید مجید رحیمی مدیر پژوهش مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی گفت: امسال واحد پژوهش برای انتشار ۲ کتاب، برنامه‌ریزی کرد، یکی تجدید کتاب «مقدمه‌ای بر سینمای مستند» نوشته بیکل نیکولز ترجمه محمد تهامی‌نژاد که مدتی است در بازار نشر، نایاب شده و دومی انتشار کتاب جدید احمد ضابطی جهرمی به نام «همبستگی علم و هنر در سینمای مستند» برنامه ریزی کرد. جلسه رونمایی کتاب آقای ضابطی جهرمی در هفدهمین جشنواره «سینماحقیقت» با استقبال اهالی فرهنگ برگزار شد.

رحیمی ادامه داد: در این جلسه مجری و کارشناس جلسه رامتین شهبازی درباره کتاب توضیح داد و در بخش تجدید چاپ کتاب محمد تهامی نژاد، حامد شکیبانیا به عنوان نماینده صنف تهیه‌کنندگان سینمای مستند که امتیاز این کتاب را در اختیار دارد، درباره این کتاب و بازنگری انجام شده روی نسخه قبلی و مقدمه جدید آقای تهامی‌نژاد روی کتاب جدید توضیح داد.

وی افزود: سپس برنامه رونمایی با توضیح آقای حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز و دبیر جشنواره و همچنین رامتین شهبازی و سخنان ضابطی جهرمی پایان یافت. با توجه به این که ماکت هر ۲ کتاب در تعداد محدود برای جلسه رونمایی آماده شده بود، به شرکت کنندگان در مراسم اعلام شد که متقاضیان دریافت کتاب، فرمی را که توزیع شده، پر کنند تا پس از چاپ، کتاب به این دوستان داده شود.

رحیمی ادامه داد: در آن جلسه اعلام شد کتاب‌های موجود ماکت هستند و هنوز در مراحل دریافت مجوز و اصلاحات نهایی طبق نظر مولف هستیم، امیدوارم با دریافت مجوز، انتشار این ۲ کتاب انجام شود و قطعا درباره آنها اطلاع رسانی خواهیم کرد.

مدیر پژوهش مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تاکید کرد: برای ما مهم است کتاب‌ها، کم نقص و طبق نظر مولف عرضه شوند و در این مرحله، دقت و صبر بیشتری صرف می‌کنیم تا کتاب بدون ایراد و کاستی به دست علاقه‌مندان برسد.