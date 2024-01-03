استقبال از تیم ملی فوتبال در جزیره کیش

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ملیپوشان فوتبال ایران که برای انجام دیدار دوستانه برابر بورکینافاسو و برگزاری اردوی نهایی پیش از حضور در جام ملتهای آسیا با پرواز اختصاصی خط هوایی وارش به کیش سفر کرده بودند، با استقبال پرشور هواداران فوتبال ایران بویژه کیشوندان وارد جزیره کیش شدند.
برگزاری مراسم سنتی مردم جنوب ایران بخشی از این مراسم ویژه بود و اعضای تیم ملی در بدو ورود با حمایت پرشور هواداران به این جزیره وارد شد.
تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۸ روز جمعه ۱۵ دی ماه مقابل بورکینافاسو بازی میکند. این تیم یکشنبه هفته آینده راهی دوحه قطر میشود تا آخرین بازی دوستانه خود را مقابل اندونزی قبل از شروع جام ملتهای آسیا برگزار کند.
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