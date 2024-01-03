هیأت باید به کانون جهاد تبیین تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام باباخانی رئیس سازمان هیأت و تشکلهای دینی در نشست برگزیدگان دو فصل مهرواره هوای نو که در محل مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر برگزار شد اظهار داشت: هیأت موضوع جذاب و پویایی است برای همین دیگر سازمانها و نهادها به صورت غیر مستقیم در مسأله هیأت دستی بر آتش دارند و دخیل هستند.
وی افزود: اما سازمان هیأت و تشکلهای دینی درصدد رفع موانع و ایجاد شتاب در حرکت هیأت آن هم طبق زیست بوم هیأت است بر این اساس راهبرد کلان سازمان شتاب دهی و فرا تسهیل گری است.
باباخانی با بیان اینکه مأموریتهای بسیاری بر دوش سازمان هیأت است گفت: بسیاری از این مأموریتها بر گرفته از فرمایشهای رهبر انقلاب است. یکی از آن اهداف آن است که هیأت به کانون جهاد تبیین تبدیل شود. برای رسیدن به این هدف فاصله زیادی وجود دارد از این رو مهمترین مأموریت سازمان رفع موانع برای رسیدن به این هدف است.
رئیس سازمان هیأت و تشکلهای دینی به مأموریت مهم دیگر سازمان اشاره و تصریح کرد: مأموریت دیگر سازمان که به صورت ذاتی است موضوع تعالی زیست بوم هیأتها از نظر تولید محتوا و … از نظر کیفی و کمی است.
وی درباره اندیشکده هیأت تصریح کرد: در موضوع اندیشکده هیأت تولید دانش و علم دنبال میشود که یکی از بخشهای سازمان به شمار میرود و دیگر بخشها نیز بخش تشکلی هیأت، ستایشگری، خدمات و رسانه بوده که همه در راستای رفع موانع و فرا تسهیل گری فعالیت میکنند.
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