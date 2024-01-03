به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ورود تعدادی از شهرک نشینان صهیونیستی به خاک این کشور را ممنوع خواهد کرد.

وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه خود تصریح کرد: «فرانسه اقداماتی را برای اعمال ممنوعیت اداری برای ورود شهرک نشینان تندرو اسراییلی به جرم ارتکاب اعمال خشونت آمیز علیه شهروندان فلسطینی در کرانه باختری اتخاذ خواهد کرد و اجرای این اقدامات در سطح کشور، نیازمند اتخاذ اقدامات مقدماتی برای شناسایی هویت بالقوه این افراد و جمع آوری اطلاعات به منظور تدوین چارچوب قانونی است.»

این بیانیه با اشاره به اینکه پاریس از تصویب تحریم‌ها ضد شهرک نشین‌های تندرو صهیونیستی در سطح اروپا حمایت می‌کند، تاکید کرد که فرانسه «سیاست شهرک‌سازی را که غیرقانونی است به شدت محکوم می‌کند» و در این راستا، «از مقامات اسراییلی می‌خواهیم از سیاست توسعه شهرک‌سازی‌هادر سرزمین‌های فلسطینی صرف نظر کنند.»

وزارت خارجه فرانسه در بخش دیگری از بیانیه خود افزود: این امر (شهرک سازی‌های غیرقانونی) امکان تشکیل دولت مستقل فلسطینی به عنوان تنها راه حل ممکن برای همزیستی، صلح و برقراری امنیت میان اسراییل و فلسطین را به تعویق می‌اندازد.

تحریم شهرک‌نشینان اسراییلی

شایان ذکر است که اتحادیه اروپا افزایش خشونت شهرک‌نشینان اسراییلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری پس از حمله حماس به اسراییل در ۷ اکتبر را محکوم کرده است.

پیشتر، آن کلر لوگاندر، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، فاش کرد که کشورش قصد دارد برای مقابله با شهرک‌نشینان اسراییلی که علیه شهروندان فلسطینی در کرانه باختری خشونت‌ورزی می‌کنند، تدابیر جدیدی از جمله ممنوعیت سفر به فرانسه و مسدود کردن دارایی‌های مالی آنها اعمال کند.

پیشتر، دولت آلمان نیز از اتحادیه اروپا خواسته بود که تحریم‌های مشابهی را علیه شهرک‌نشینان اسراییلی افراطی اعمال کند.

در همین راستا، ایالات متحده، پیشتر اعلام کرده بود که برای شهرک‌نشینان تندرو اسراییلی که در موج خشونت‌ورزی علیه فلسطینیان در کرانه باختری نقش دارند، برای ورود به خاک آمریکا ویزا صادر نمی‌کند.