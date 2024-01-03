حادثه تروریستی کرمان، نشانگر قساوت دشمنان در برابر مردم ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، داوود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پی حادثه تروریستی کرمان پیام تسلیت صادر کرد.
متن پیام رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح زیر است:
«خبر حادثه تروریستی دو انفجار در مسیر گلزار شهدای کرمان در مراسم سالگرد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از مردم عزیز کشورمان شد موجب تأثر و تالم فراوان گردید.
بی تردید این حادثه تروریستی جنایتکارانه، نشانگر قساوت و ددمنشی دشمنان کوردل انقلاب و مزدوران استکبار جهانی در برابر عزت، ایمان و عظمت مردم انقلابی ایران اسلامی است.
اینجانب ضمن محکوم کردن این حادثه تروریستی و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان و ابراز همدردی با خانوادههای معزز شهدا، شهادت هموطنان بی دفاع کشورمان را به ملت شریف ایران و مردم شهیدپرور استان کرمان تسلیت میگویم و از درگاه خداوند رحمان برای بازماندگان، صبر و شکیبایی و برای شهدای عالی مقام این حادثه دلخراش تروریستی، علو درجات مسئلت مینمایم.»
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