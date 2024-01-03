عاملان حادثه تروریستی کرمان به زودی به سزای عمل خود خواهند رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام «سیدابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور با صدور پیامی، با محکومیت شدید جنایت تروریستی در گلزار شهدای کرمان همزمان با مراسم بزرگداشت فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپهبد شهید قاسم سلیمانی، این اقدام را جنایت ایران ستیزان و اعمال ترور و سیاهی عنوان کرد و ضمن موظف کردن مسؤولان به رسیدگی فوری به مجروحان این حادثه، بر پیگیری و شناسایی سریع عاملان و آمران این اقدام کور و بزدلانه تاکید کرد.

متن کامل پیام رئیس جمهور بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بار دیگر جنایت‌کاران ایران‌ستیز و عمال ترور و سیاهی، همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) سلاله پاک پیامبر رحمت، در مراسم گرامی‏داشت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، سردار فاتح مبارزه با تروریسم، در اقدامی مذبوحانه و غیرانسانی، جنایت تأسف ‏باری را رقم زدند و موجب شهید و مجروح شدن عده‌ای از شرکت‏ کنندگان در این مراسم از جمله تعدادی از زنان و کودکان بی‌گناه شدند.

اینجانب با محکوم کردن این اقدام تروریستی جنایت‌بار و ابراز همدردی با خانواده‌های داغدیده، این ضایعه ناگوار را به حضرت ولیعصر (عج) و به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و عموم مردم شریف و بزرگ ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای شهدای حادثه علو درجات و برای مجروحان شفای عاجل مسألت دارم.

ضمن تأکید بر پیگیری و شناسایی طراحان و آمران سیاه‏دل این حرکت غیرانسانی، از تمامی مسؤولان استانی می‌خواهم هرچه سریع‌تر، نسبت به تسکین آلام آسیب‏ دیدگان و مداوای مجروحان و بازگشت نظم و آرامش به شهر شهیدپرور کرمان اقدامات لازم را به عمل آورند.

بی شک عاملان و آمران این اقدام بزدلانه به زودی به دست نیروهای توانای امنیتی و انتظامی شناسایی و به سزای عمل شنیع خود خواهند رسید. دشمنان ملت باید بدانند که این‌گونه اقدامات هرگز نمی‌تواند خللی در عزم و اراده آهنین ملت ایران در دفاع از آرمان‌های اسلامی به وجود آورد و آنها مصمم‌تر از گذشته تا خشکاندن ریشه‌های ترور و خشونت در میدان مبارزه با دشمنان عزت و اقتدار ایران و اسلامی حضور خواهند داشت.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران