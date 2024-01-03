به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای خواستار مجازات مرتکبان انفجارهای تروریستی امروز در کرمان شد.

سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص گفت: اتحادیه اروپا بمب گذاری امروز در شهر کرمان در ایران را به شدت محکوم می‌کند. اتحادیه اروپا همبستگی خود را با مردم ایران اعلام می‌کند.

پیام صادره از سوی اتحادیه اروپا در این باره اضافه می‌کند: این اقدام تروریستی باعث مرگ و زخمی شدن شوکه کنده غیرنظامیان شده است، دل‌های ما اکنون با قربانیان و خانواده های آنها است. مرتکبان باید پاسخگو شوند.

یک منبع آگاه پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات تروریستی دلیل ۲ انفجار در مبادی ورودی گلزار شهدای کرمان بوده است. تعداد شهدا و مجروحان بالا گزارش شده است.