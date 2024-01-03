به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی طرح‌های اولویت‌دار در اردبیل، اظهار کرد: پایاب سد خداآفرین از پروژه‌های مهم و زیربنایی استان است که با تأمین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی و آب‌های مرزی در حال اجرا است که در صورت تأمین اعتبار باقیمانده شهریور سال آینده آماده بهره‌برداری کامل خواهد شد.

وی تصریح کرد: با افتتاح این پروژه و بهره‌مندی اراضی از آبیاری مدرن، میزان تولیدات بخش کشاورزی نیز تا یک میلیون تن افزایش یافته و ایجاد فرصت اشتغال مناسب را برای ساکنان شمال استان شاهد خواهیم بود.

استاندار اردبیل گفت: از ۶ هزار میلیارد تومان تعهد سفر اول رییس جمهور به استان اردبیل در قالب ۹۳ مصوبه، بالغ بر چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع تأمین شده است.

عاملی پیشرفت ۹۵ درصدی راه آهن اردبیل – میانه و ضرورت تخصیص اعتبار از ردیف‌های مختلف منابع ملی و فاینانس بانکی را یادآور شد و افزود: زمان تخصیص اعتبارات در این پروژه حیاتی بسیار مهم و با اهمیت است چرا که اگر در دی ماه این منابع اختصاص یابد، ما قادر به سرعت اجرای پروژه و تکمیل آن در پایان سال خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: قرار شد اعتبارات جدید صرفاً برای خرید مصالح مورد نیاز اختصاص یابد تا پروژه در پایان سال تکمیل و آماده افتتاح با حضور رییس جمهور شود.

عاملی اضافه کرد: قرار شد وزارت راه و شهرسازی ریل مورد نیاز را تأمین و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز از طریق اسناد خزانه پرداخت شود تا در سریع‌ترین زمان این پروژه ریلی آماده افتتاح باشد.

وی بیان کرد: برای توسعه بزرگراه‌ها نیز ۶۵۵ میلیارد تومان برآورد اعتباری ما بوده که ۴۱۵ میلیارد تومان آن از محل سفر رییس جمهور پرداخت شده و ۲۴۰ میلیارد تومان باقی مانده که قرار است از محل تهاتر ملک و مولدسازی این منابع تزریق شود.

عاملی در ادامه سخنان خود یادآور شد: ۵۲ کیلومتر بزرگراه در سال گذشته و ۸۵ کیلومتر بزرگراه نیز با تأمین اعتبار تا آخر امسال آماده افتتاح خواهد شد در حالی که قبل از دولت سیزدهم تنها ۱۸۵ کیلومتر بزرگراه احداث شده بود که در این ۲ سال این رقم به ۱۳۷ کیلومتر ارتقا یافته است.

وی تصریح کرد: هشت شهر استان دچار تنش آبی است و ما تاکید داریم تا هر چه سریع‌تر طرح جامع آبرسانی در شهرهای مختلف به ویژه اردبیل اجرایی شود چرا که در مرکز استان با توجه به پایین آمدن آب سد یامچی وضعیت بحرانی را شاهد هستیم.

استاندار اردبیل گفت: طرح جامع آبرسانی در مراحل اجرایی به ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که بخشی از آن از محل ماده ۲۳ تأمین شده و ۲۳۰ میلیارد تومان نیز از محل سفر قرار است اختصاص یابد.