تمرین تیم ملی ایران در هوای مطبوع کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، از ساعت ٢٠ امشب با حضور ٢۵ بازیکن در اردوی تیم ملی نخستین تمرین ملی پوشان کشورمان در جزیره کیش برگزار شد.

این تمرین در هوایی مطبوع و در زمین شماره یک ورزشگاه المپیک برگزار شد و ملی پوشان زیر نظر سرمربی تیم ملی تمرینات تاکتیکی خود را برگزار کردند.

در ابتدای این تمرین اعضای تیم ملی به دلیل حملات تروریستی در گلزار شهدای کرمان و شهادت تعدادی از هموطنان یک دقیقه سکوت کردند و با قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای این حملات را زنده کردند.

این تمرین تاکتیکی در ساعت ٢١:۴۵ به پایان رسید و بازیکنان پس از تمرین در استخر المپیک جزیره کیش حاضر شدند.