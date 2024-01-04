پیام تسلیت رییس جمهور چین به همتای ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شی جین پینگ، رییس جمهور چین در پیامی خطاب به سیدابراهیم رییسی، رییس جمهور ایران، شهادت جمعی از هموطنان‌مان را در حادثه تروریستی کرمان تسلیت گفت.

جین پینگ در این پیام اعلام کرد که پس از اطلاع از این حملات تروریستی شدید در کرمان که قربانیان زیادی برجا گذاشته، عمیقاً شوکه شده است.

رییس جمهور چین در ادامه به نیابت از دولت و مردم این کشور، ضمن تسلیت به همتای ایرانی، مراتب همدردی خالصانه خود با خانواده بازماندگان و زخمی‌های این حادثه تروریستی را ابراز کرد.

وی تاکید کرد که چین قاطعانه با هر نوعی از تروریسم مخالفت بوده و حمله های تروریستی را شدیداً محکوم و از تلاش‌های ایران در راستای تامین امنیت و ثبات حمایت می‌کند.

روز گذشته و همزمان با برگزاری چهارمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی دو حمله تروریستی در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان انجام شد که متأسفانه بر اثر این حادثه تروریستی تاکنون و براساس آمارهای اعلام شده ۸۴ نفر از هموطنان ما به شهادت رسیده و ۲۸۴ نفر نیز مصدوم شده‌اند.