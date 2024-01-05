آیین تشییع شهدای حادثه تروریستی کرمان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: آئین تشییع شهدای حادثه تروریستی امروز در گلزار شهدای کرمان وبا حضور رئیس جمهور، سردار سلامی، جمعی دیگر از مسؤولان کشوری و استانی و حضور هزاران نفری مردم کرمان به صورت خودرویی برگزار می‌شود.

گفتنی است تعداد شهدای این حادثه به ۸۵ نفر افزایش یافته است. جزئیات این مراسم را در ادامه بخوانید.

۱۷:۴۱ تدفین شهدای حادثه تروریستی کرمان به اتمام رسید

پس از ساعتها تلاش مراسم تدفین شهدای حادثه تروریستی شهر کرمان که از ظهر جمعه آغاز شده بود همزمان با اذان مغرب به پایان رسید.

در حادثه تروریستی کرمان ۸۹ نفر شهید شدند که تعداد زیادی از آنها کودک و زنان بودند.

۵۰ نفر از این شهدا در گلزار شهدای کرمان خاکسپاری شدند.

۱۷:۱۲ روضه خوانی پدر دختر ۹ ساله‌ای که شهید شد

صولت سلطانی نژاد که ۹ نفر از اعضایی خانواده اش در حادثه ترور شهید شدند روضه خوانی می‌کند.

۱۶:۴۷ صدای جانکاه دختر بچه شهید کرمانی در خصوص حاج قاسم

شهیده مریم سلطانی نژاد ۹ ساله از حاج قاسم می‌گوید.

۱۶:۱۹ تعداد شهدای حوادث تروریستی کرمان به ۸۹ نفر رسید

طبق آخرین آمار تعداد شهدای حوادث تروریستی در کرمان به ۸۹ نفر رسید.

طبق آخرین آمار تعداد شهدای کرمان به ۸۹ نفر رسیده است. شهادت برخی از مجروحان دلیل افزایش آمار است.

از ۸۹ شهید انفجارهای تروریستی ۵۳ نفر زن، ۳۶ نفر مرد و ۳۰ نفر زیر ۱۸ سال هستند؛ همچنین شهدای ۱۵ و زیر ۱۵ ساله ۲۳ نفر، افراد زیر ۱۵ سال ۲۰ نفر، افراد ۱۰ سال و زیر ۱۰ سال ۱۱ نفر، افراد زیر ۱۰ سال ۹ نفر و افراد زیر پنج سال ۲ نفر هستند.

شهدای ساکن شهرستان‌های غیر از مرکز استان کرمان اهل شهرستان‌های نَرماشیر، سیرجان، رفسنجان، زرند و بافت هستند. در شهرستان کرمان شهیدانی غیر از شهر کرمان در چترود و نیز راین نیز وجود دارند.





۱۵:۵۵‌ ۲۲ شهید انفجار تروریستی کرمان دانش‌آموز هستند + اسامی

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان گفت: در پی حمله تروریستی به گلزار شهدای کرمان ۲۲ دانش‌آموز استان از شهرستان‌های کرمان، نَرماشیر و زرند به شهادت رسیدند.

رضا رضایی روز جمعه افزود: ۱۱ نفر از این شهیدان دانش آموز دختر و ۱۱ نفر پسر هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان خاطرنشان کرد: از مجموع شهدای دانش آموز حادثه کرمان ۲ نفر از شهرستان نرماشیر، ۲ نفر از شهرستان زرند و ۱۸ نفر از شهرستان کرمان در مدارس آموزش و پرورش نواحی یک و ۲ هستند.

وی خاطرنشان کرد: از ۲۲ شهید یک دانش‌آموز با نیازهای ویژه، ۱۰ دانش‌آموز دوره ابتدایی، پنج نفر هنرجوی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و ۶ نفر نیز دانش‌آموز مدارس متوسطه دوره اول و دوم نظری بودند.

رضایی تصریح کرد: تعدادی از دانش‌آموزان و فرهنگیان استان کرمان نیز جزو مجروحان این حادثه، در بیمارستان‌های کرمان بستری هستند و روند درمان آنان در حال پیگیری است.

وی گفت: گروهی از شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش و اداره کل استان از آغازین ساعت‌های وقوع حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان با حضور در بیمارستان‌های کرمان پیگیر روند درمان دانش آموزان و فرهنگیان بوده‌اند و حضور در جمع خانواده شهدای دانش آموز این حادثه تروریستی در دستور کار این گروه قرار دارد.

اسامی ۲۲ شهید دانش‌آموز حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان به شرح زیر اعلام شده است:

۱) شهیده نرگس کارگر پایه سوم دبستان حمزه ناحیه ۲ کرمان

۲) شهیده زینب یعقوبی پایه هشتم دبیرستان راه دانش ناحیه ۲ کرمان

۳) شهید امیرحسین دهدهی پایه هشتم دبیرستان شهید مهدوی ناحیه ۲ کرمان

۴) شهید یاسین تشت زر پایه دهم هنرستان باقرالعلوم زنگی آباد ناحیه ۲ کرمان

۵) شهیده المیرا حیدری نژاد فرسنگی پایه یازدهم هنرستان فرهنگیان ناحیه ۲ کرمان

۶) شهیده عارفه سلمانی پور پایه یازدهم هنرستان اندیشه نو ناحیه ۲ کرمان

۷) شهیده فاطمه نظری کدخدا همت آبادی پایه دوازدهم هنرستان اندیشه نو ناحیه ۲ کرمان

۸) شهیده زهرا هوشمند پناه پایه دوازدهم هنرستان اندیشه نو ناحیه ۲ کرمان

۹) شهیده زینب رحمت آبادی پایه ششم دبستان حضرت خدیجه سلام الله علیه ناحیه یک کرمان

۱۰) آیدا قاسمی پایه پنجم دبستان حکمت ناحیه یک کرمان

۱۱) محمد امین صفر زاده پایه نهم دبیرستان علی ابن ابی طالب ناحیه یک کرمان

۱۲) زهرا سلطانی نژاد پایه پنجم دبستان نظریان ناحیه یک کرمان

۱۳) محمد امین سلطانی نژاد پایه دوم دبستان ثارالله کرمان

۱۴) مهدی سلطانی نژاد پایه اول دبستان عباد ناحیه یک کرمان

۱۵) مریم سلطانی نژاد پایه سوم دبستان ثارالله ناحیه یک کرمان

۱۶) میلاد شاد کام پایه پنجم دبستان بهرامی ناحیه یک کرما

۱۷) سبحان علیزاده پایه دوم شهدای فرهنگیان زرند

۱۸) محمدعلی مرادی پایه نهم دبیرستان فضل الله خان یزدان آباد زرند

۱۹) حسین محمدآبادی پایه ششم شهرستان نرماشیر

۲۰) حسن محمدآبادی پایه یازدهم هنرستان جواد الائمه شهرستان نرماشیر

۲۱) محمد طاها قدیری فرد پایه ششم دبستان ارجمند ناحیه یک

۲۲) فائزه نظری پایه نهم دبیرستان راه دانش ناحیه دو

۱۵:۱۸ لحظه وداع آخر فرا رسید

لحظه وداع آخر با شهدای حادثه تروریستی فرا رسید.

۱۴:۳۲ پیکرهای شهدای تروریستی در کرمان

پیکرهای شهدای حادثه تروریستی در حال آماده سازی برای تدفین است.

۱۴:۱۸ وداع جانسوز خانواده‌ها با شهدا

خانواده‌های شهدا با حضور در گلزار شهدا با عزیزانشان وداع می‌کنند.

۱۳:۴۸ آغاز مراسم تدفین شهدا در کرمان

پیکر مطهر شهدا برای تدفین وارد گلزار شهدای کرمان شد.

۱۳:۲۵ تعدادی افراد در ارتباط با حادثه تروریستی کرمان دستگیر شدند

وزیر کشور از دستگیری تعدادی از افراد در ارتباط با حادثه تروریستی در کرمان خبر داد.

احمد وحیدی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران از پیگیری‌های امنیتی در خصوص حوادث تروریستی در کرمان خبر داد.

وحیدی افزود: در این زمینه تعدادی از افراد مرتبط شناسایی و دستگیر شده‌اند.

وی عنوان کرد: با توانمندیهای امنیتی سرنخ‌های خوبی در این زمینه به دست آمده است که به زودی توسط دستگاه‌های مرتبط اطلاع رسانی می‌شود.

۱۳:۰۱ بی تابی پدری بر پیکر فرزند شهیدش

خانواده شهدا با فرزندان شهیدشان وداع می‌کنند.

۱۲:۴۸ انتقال شهدا به گلزار شهدای کرمان

پیکرهای شهدا به سمت گلزار شهدای کرمان در حال انتقال است.

۱۲:۴۴ اقامه نماز بر پیکر شهدای حادثه تروریستی کرمان

نماز بر پیکر شهدای حادثه تروریستی کرمان اقامه شد.

۱۲:۱۵ گریه و رجزخوانی خانواده شهدای حادثه تروریستی کرمان

فیلم لحظه رجزخوانی و گریه خانواده شهدا بر پیکر پاک و مظلومین شهیدان حادثه تروریستی کرمان را مشاهده می‌کنید.

۱۱:۵۱ ابتکار عمل در دست نیروهای ایران است

رئیس جمهور گفت: ابتکار عمل در دست نیروهای ماست و مکان و زمان را نیروهای جمهوری اسلامی تعیین خواهند کرد.

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در جمع مردم کرمان در مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی کرمان اظهارداشت: حاج قاسم نقشه‌های شوم آمریکا را نقش بر آب کرد و داعش را از بین برد و دشمن از همین عصبانی است.

وی عنوان کرد: حاج قاسم نقشه آمریکایی‌ها برای شکل گیری یک رژیم صهیونیستی در منطقه را نابود کرد.

رئیس جمهور افزود: هر تحلیل گری که درست تحلیل کند در می‌یابد که نیروهای مقاومتی که هیچ نیروی دریایی، هوایی ندارند توانسته‌اند در برابر رژیم صهیونیستی با نیروی ایمان مقاومت کنند.

وی عنوان کرد: تا امروز محاسبه این است که در منطقه فلسطین پیروز است و رژیم صهیونیستی شکست خورده است.

رئیسی گفت: بزرگان مقاومت حاج قاسم سلیمانی را شهیدالقدس می‌خوانند و آنچه امروز می‌بینیم ناشی از پیگیری‌های حاج قاسم بود اگر چه باید حماس و فلسطین هم تجلیل شوند.

وی افزود: حاج قاسم با تمام نیروهای منطقه تلاش کرد جریان شیطانی داعش در منطقه شکل نگیرد.

رئیس جمهور در خصوص حادثه تروریستی کرمان نیز گفت: امروز ابتکار عمل در دست نیروهای ماست و مکان و زمان را نیروهای جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کنند.

وی گفت: یقین داشته باشید که این شهادت‌ها به عنوان سرمایه نظام خواهد بود.

رئیسی با تسلیت به مردم فهیم کرمان گفت: مردم کرمان بسیار با بصیرت، انقلابی و همیشه در صحنه بوده و همواره در آزمون‌های مختلف خوب درخشیدند.

وی ادامه داد: دشمن می‌خواست بعد از غصب فلسطین کار دیگری را آغاز کند؛ این رژیم می‌خواست خلافت اسلامی در منطقه ما با نام اسلام ایجاد کند! اما حاج قاسم، جریان مقاومت را در منطقه برنامه ریزی کرد به نحوی که عرصه بر رژیم صهیونیستی تنگ شد.

رئیس جمهور گفت: عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان و بعد هم جنگ‌های مختلف رژیم صهیونیستی با فلسطین و لبنان باعث شد امروز نیروی مقاومت فلسطین ۱۰۰ روز در مقابل رژیم صهیونیستی که بسیار مجهز است، ایستادگی کند.

وی حاج قاسم سلیمانی را شهید القدس خواند و افزود: امروز هر چه که در منطقه می‌بینیم، نشانی از نقش بی بدیل حاج قاسم در منطقه دارد.

رئیسی گفت: حاج قاسم تلاش کرد تا امنیت منطقه غرب آسیا را برقرار کند و این امنیت مرهون حاج قاسم سلیمانی است چراکه نقشه اسرائیل جدید را برهم زد و به نوعی زیر میز نقشه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی زد.

رئیس جمهور کینه و بغض از حاج قاسم را باعث این چنین اقدامات تروریستی دانست و گفت: خداوند نام حاج قاسم را به واسطه اقدامات وی بلند کرد و نام وی علاوه بر تسخیر بسیاری از عرصه‌ها، دل‌ها را نیز تسخیر کرد.

وی مکتب حاج قاسم را ادامه دهنده مکتب امام خامنه ای و امام خمینی و مکتب حسینی دانست و گفت: خانواده شهدای کرمان بدانید، خون مطهر فرزندان، همسران و وابستگان شما در جامعه بشری بیداری ایجاد کرده است.

رئیسی ادامه داد: به برکت خون مطهر شهیدان شما، مردم حق طلب بیدار شدند و نخواهند گذاشت خون عزیزان شما پایمال شود.

رئیس جمهور ایران امروز را ایران قهرمان و مقتدر دانست و گفت: حاج قاسم برای کشور ایجاد قدرت کرد و مردم بزرگ کشور بزرگترین مؤلفه قدرت در کشور محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: دشمن بارها قدرت جمهوری اسلامی را دیده و تجریه کرده و در حوادث اخیر هم یقین بدانید ابتکار عمل در اختیار نیروهای ماست و مکان و زمان را نیروهای مقتدر ما تعیین خواهند کرد.

رئیسی ضمن ادای احترام به شهدای کرمان و مردم عزیز و سرافراز کرمان گفت: حضور من در کرمان برای عرض تسلیت به مناسبت اتفاقات ناگوار و تبریک به مناسبت مقاومت همیشگی مردم کرمان بود.

وی گفت: این شهادت‌ها پشتوانه نظام خواهد بود و آزمون مسؤولان ما پس از این بسیار سخت خواهد بود که با تمام وجود خدمتگزار مردم عزیز باشند.

رئیس جمهور گفت: حضور با معنای مردم در عرصه، آرامش را از دشمن گرفته است و به دلیل استیصال دشمن است که این اتفاقات تروریستی را رقم می‌زند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وعده الهی پیروزی حق و از بین رفتن باطل است؛ و پایان طوفان الاقصی پایان رژیم صهیونیستی خواهد بود.

۱۱:۴۵ امروز کرمان دیار شهیدان و شهادت است

سردار سلامی فرمانده کل سپاه در مصلی کرمان گفت: امروز کرمان نه فقط دیار شهیدان است که خود دیار شهادت است.

۱۱:۴۴ درخواست انتقام مردم در مصلی کرمان از فرمانده کل سپاه

مردم کرمان با فریاد فرمانده فرمانده انتقام انتقام درخواست خود انتقام جویی از مسببان جنایت حادثه تروریستی کرمان را خواستار شدند.

۱۱:۳۴ سخنرانی رئیس جمهور در جمع خانواده شهدا

رئیس جمهور در جمع خانواده شهدا حاضر شد.

۱۱:۲۴ امروز دشمن از زائران حاج قاسم هم وحشت دارد

رئیس جمهور گفت: امروز دشمن از شهید سلیمانی و حتی از زائران حاج قاسم هم وحشت دارد.

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در جمع خانواده شهدای تروریستی کرمان گفت: احساس همه ما این است که حاج قاسم شهید قدرتمند تر از حاج قاسم سلیمانی است.

وی افزود: امروز امید در دل مردم و امت اسلمی قدرتمند تر از همیشه است این شهدای عالیقدر ما همراه پشتوانه‌ای برای نظام و سرمایه‌ای ارزشمند بوده‌اند و این شهدای عزیز که مظلومانه به شهادت رسیدند سرمایه‌ای برای نظام و اسلام و راه نورانی حاج و قاسم، امام و رهبری هستند.

شهدا در این مسیر با اراده گام برداشتند و با اراده خود در این مسیر شرکت کردند برای تجلیل شهید سلیمانی و راه شهادت را ادامه دادند.

وی افزود: امروز دشمن از زائران حاج قاسم نیز وحشت دارد.

۱۱:۱۷ داعشی ها را به سزای اعمالشان می‌رسانیم

فرمانده سپاه با اشاره به اینکه داعش دست پرورده آمریکا و اسرائیل است گفت: عوامل حادثه تروریستی کرمان را هر کجا باشند پیدا می‌کنیم و به سزای اعمالشان می‌رسانیم.

سردار سلامی در مراسم وادع با شهدای حادثه تروریستی کرمان گفت: در کرمان حوادث سخت و دردناکی در طول دهه‌های گذشته روی داده است که توفیق داشتیم که در همه این ماجراهای غم انگیز و حوادث سخت در کنار مردم باشیم.

وی افزود: در سیمای مردم کرمان شکوه صبر و فداکاری را دیدم ایم امروز کرمان نه تنها شهر شهیدان است بلکه مشهد شهیدان انقلاب است.

وی گفت: در سالگرد شهادت آن فرمانده بزرگ شاهد شهادت ۸۵ شهید دیگر هستیم. مردم ایران همراه خانواده شهدا در اندوه است و یک ملت به عظمت شهیدان شما از جای بر می‌خیزد تا اسلام را و درخشش طلوع منور خورشید دین را در جهان اسلام ببینند.

سردار سلامی بیان کرد: به فضل الهی انتقام از همه شهیدان را خواهیم گرفت، با زنجیره‌ای به هم پیوسته با شیطاین مختلف در نبرد هستیم، نبرد اسلام و کفر یک حقیقت در صفحه امت اسلام است، این شهادتها بازتاب پژواک شکستهای سختی است که بر پیکره استکبار وارد شده است فکر نکنید که ملت مسلمان ایران و اسلام دست بسته بوده‌اند خداوند دستهای ما را به روی دشمنانمان باز کرد.

وی گفت: ما با قدرتی به نام آمریکا در طول چند دهه اخیر در یک نبرد واقعی بودیم و در همه جنگ‌ها آمریکا را شکست خفت بار بدرقه کرده‌ایم.

وی گفت: ببینید چه بر آنها آمده است، آنها می‌خواستند در عراق دولت سازی کنند اما شکست خوردند، آن سردار افسانه‌ای ما با اصحاب با وفایش آمریکا را ناکام کرد و عراق از را سلطه آمریکا نجات داد.

سردار سلامی بیان کرد: امروز آمریکا شکست خوردگان این سیاست هستند در افغانستان هم همین مساله تکرار شد و از افغانستان فرار کردند، آنها می‌خواستند در لبنان حزب الله را از بین ببرند اما امروز همگان درخشش این قدرت را در مدیترانه می بی نم در سوریه نیز نا کام ماندند.

وی افزود: خلیج فارس را ترک کردند و منطقه را تخلیه کردند، هیچ مقاوم آمریکایی نمی‌تواند در هیچ قریه ای از بلاد اسلامی پا بگذارند در گذشته برای آنها فرش قرمز پهن می‌شود اما نقطه امنی ندارند و تسلط بر مسلمانان غیر ممکن شده است. انها راهبردی‌ترین نقطه جهان را از دست داده‌اند.

فرمانده سپاه افزود: در رژیم صهیونسیتی هم همین مساله است و شکست خورده‌اند آنها دنبال نیل تا فرات بودند اما امروز می‌بینید که چگونه فلسطین قهرمان که روزگاری با سنگ می‌جنگید امروز آنها را به خفت مواجه می‌کند.

وی داعش را محصول آمریکا دانست و افزود: امروز داعش در نقطه جهان اسلام جایی ندارد آنها خار و خفیف و ناپیدا هستند و تحت اوامر آمریکا و اسرائیل عمل می‌کنند اما هشدار می‌دهیم هر کجا باشید شما را پیدا می‌کنیم و مجازات می‌شوید.

وی گفت: اگر مرد هستید با ما بجنگید نه با زنان و کودکان.

۱۰:۲۴ فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا در مصلای کرمان

مردم کرمان در مراسم تشییع شهدای ترور فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل سردادند.

۱۰:۰۱ پیکرهای مطهر شهدا وارد مصلای کرمان شد

پیکرهای مطهر شهدا لحظاتی قبل وارد مصلای کرمان شد.

بعد از سخنرانی رئیس جمهور پیکرهای به گلزار شهدای کرمان منتقل می‌شود.

۹:۴۸ تشییع شهدای حادثه تروریستی کرمان تا دقایقی دیگر آغاز می‌شود

تشییع شهدای حادثه تروریستی کرمان تا دقایقی دیگر با حضور رئیس جمهور آغاز می‌شود.

تجمع مردم کرمان برای تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی کرمان از ساعت ۱۰ در مصلی امام علی (ع) کرمان آغاز می‌شود.

در این مراسم رئیس جمهور و تنی چند از مقامات کشوری و لشکری نیز حضور خواهند داشت.

هم اکنون مردم و خانواده‌های شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان در حال ورود به مصلی کرمان برای مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا هستند.