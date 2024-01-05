داعشی ها را به سزای اعمالشان می رسانیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سلامی ظهر جمعه در مراسم وادع با شهدای حادثه تروریستی کرمان گفت: در کرمان حوادث سخت و دردناکی در طول دهههای گذشته روی داده است که توفیق داشتیم که در همه این ماجراهای غم انگیز و حوادث سخت در کنار مردم باشیم.
وی افزود: در سیمای مردم کرمان شکوه صبر و فداکاری را دیدم ایم امروز کرمان نه تنها شهر شهیدان است بلکه مشهد شهیدان انقلاب است.
وی گفت: در سالگرد شهادت آن فرمانده بزرگ شاهد شهادت ۸۵ شهید دیگر هستیم. مردم ایران همراه خانواده شهدا در اندوه است و یک ملت به عظمت شهیدان شما از جای بر میخیزد تا اسلام را و درخشش طلوع منور خورشید دین را در جهان اسلام ببینند.
سردار سلامی بیان کرد: به فضل الهی انتقام از همه شهیدان را خواهیم گرفت، با زنجیرهای به هم پیوسته با شیطاین مختلف در نبرد هستیم، نبرد اسلام و کفر یک حقیقت در صفحه امت اسلام است، این شهادتها بازتاب پژواک شکستهای سختی است که بر پیکره استکبار وارد شده است فکر نکنید که ملت مسلمان ایران و اسلام دست بسته بودهاند خداوند دستهای ما را به روی دشمنانمان باز کرد.
وی گفت: ما با قدرتی به نام آمریکا در طول چند دهه اخیر در یک نبرد واقعی بودیم و در همه جنگها آمریکا را شکست خفت بار بدرقه کردهایم.
وی گفت: ببینید چه بر آنها آمده است، آنها میخواستند در عراق دولت سازی کنند اما شکست خوردند، آن سردار افسانهای ما با اصحاب با وفایش آمریکا را ناکام کرد و عراق از را سلطه آمریکا نجات داد.
سردار سلامی بیان کرد: امروز آمریکا شکست خوردگان این سیاست هستند در افغانستان هم همین مساله تکرار شد و از افغانستان فرار کردند، آنها میخواستند در لبنان حزب الله را از بین ببرند اما امروز همگان درخشش این قدرت را در مدیترانه می بی نم در سوریه نیز نا کام ماندند.
وی افزود: خلیج فارس را ترک کردند و منطقه را تخلیه کردند، هیچ مقاوم آمریکایی نمیتواند در هیچ قریه ای از بلاد اسلامی پا بگذارند در گذشته برای آنها فرش قرمز پهن میشود اما نقطه امنی ندارند و تسلط بر مسلمانان غیر ممکن شده است. انها راهبردیترین نقطه جهان را از دست دادهاند.
فرمانده سپاه افزود: در رژیم صهیونیستی هم همین مساله است و شکست خوردهاند آنها دنبال نیل تا فرات بودند اما امروز میبینید که چگونه فلسطین قهرمان که روزگاری با سنگ میجنگید امروز آنها را به خفت مواجه میکند.
وی داعش را محصول آمریکا دانست و افزود: امروز داعش در نقطه جهان اسلام جایی ندارد آنها خار و خفیف و ناپیدا هستند و تحت اوامر آمریکا و اسرائیل عمل میکنند اما هشدار میدهیم هر کجا باشید شما را پیدا میکنیم و مجازات میشوید.
وی گفت: اگر مرد هستید با ما بجنگید نه با زنان و کودکان.
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