صلاحیت ۱۵ داوطلب انتخابات مجلس در آستارا تأیید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شهاب زاده ظهر جمعه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس قانون رأی هیأت نظارت استان در روز جمعه به فرمانداری آستارا اعلام شد و امروز و فردا هم فرمانداری نتایج تأیید یا عدم تأیید یا عدم احراز کاندیداها را به شکل مکتوب به اطلاع داوطلبان می‌رساند.

فرماندار آستارا افزود: کاندیداهایی که عدم تأیید یا عدم احراز شده‌اند می‌توانند ظرف مدت ۳ روز از طریق لینکی که در فضای مجازی برای آنها در نظر گرفته شده مراتب اعتراض خود را ثبت کنند و در زمان مشخص هم بررسی‌های لازم و مجدد صورت انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در شهرستان مرزی بندر آستارا با عنایت به اینکه هیأت اجرایی شهرستان صلاحیت ۳۴ نفر از این داوطلبان را احراز کرده بود، از مجموع ۳۴ داوطلب ۱۵ نفر تأیید صلاحیت ،۱۷ نفر عدم تأیید صلاحیت و ۲ نفر نیز عدم احراز شده‌اند.

شهاب زاده با بیان اینکه مشارکت حداکثری و حضور همه جانبه مردم در انتخابات موجب یاس و ناامیدی دشمنان می‌شود، گفت: به امید خدا با حضور همه گروه‌ها، جناح‌ها و سایر اقشار جامعه با مشارکت بالا انتخابات فعال و پرشوری خواهیم داشت.