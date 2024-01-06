بیش از ۴۴ درصد داوطلبان انتخابات مجلس در خراسان شمالی تایید شدند

عابدین عابدی مقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزههای سهگانه انتخاباتی خراسان شمالی اظهار کرد: از مجموع ۱۹۲ پرونده بررسی شده در هیأت نظارت انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی تعداد ۸۵ نفر تأیید، ۸۲ نفر عدم تأیید، ۹ نفر عدم احراز و ۱۶ نفر عدم شرایط ثبت نام را داشتهاند که نشان از تأیید صلاحیت بیش از ۴۴ درصدی است.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی در ادامه افزود: از مجموع ۸۵ نفر تأیید صلاحیت شده تعداد ۶۹ نفر آقا و ۱۶ نفر بانوان و همچنین جمع عدم تأیید صلاحیت شدگان نیز ۷ نفر خانم و ۷۵ نفر آقایان را تشکیل میدهند.
وی همچنین به آمار تفکیکی صلاحیت مورد بررسی در حوزههای سهگانه انتخاباتی خراسان شمالی پرداخت و گفت: از مجموع ۱۲۰ پرونده بررسی شده در شهرستان بجنورد به عنوان مرکز حوزه انتخابیه بجنورد، گرچه، جاجرم، مانه، سملقان و رازوجرگلان، تعداد ۵۴ نفر تأیید، ۴۸ نفر عدم تأیید، ۵ نفر عدم احراز و ۱۳ نفر فاقد شرایط ثبت نام بودهاند.
عابدی مقدم همچنین از بررسی ۴۲ پرونده در حوزه انتخابیه شیروان خبر داد و خاطرنشان کرد: در این حوزه انتخابیه نیز ۱۴ نفر تأیید، ۲۳ نفر عدم تأیید، ۲ نفر عدم احراز و ۳ نفر عدم شرایط را شامل شدند.
وی به آمار صلاحیتها در حوزه انتخابیه اسفراین نیز اشاره کرد و گفت: در شهرستان اسفراین نیز به عنوان مرکز حوزه انتخابیه شهرستانهای اسفراین و بام و صفی آباد نیز تعداد ۳۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ۱۷ نفر تأیید، ۱۱ نفر عدم تأیید و ۲ نفر نیز عدم احراز صلاحیت اعلام شدهاند.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی همچنین خاطرنشان کرد: افرادی که مشمول عدم تأیید صلاحیت، عدم احراز صلاحیت یا فاقد شرایط ثبت نام شناخته شدهاند میتوانند از ۱۷ دی ماه تا ۱۹ دی ماه به مدت ۳ روز اعتراض و درخواست خود برای بررسی شرایط در شورای نگهبان را در سامانه اعلام شده گزارش کنند.
وی در انتها گفت: نتایج بررسی شکایتها و اعتراضات ثبت شده از طرف این افراد نیز بر اساس قانون، شورای نگهبان از ۲۰ دی ماه تا ۱۹ بهمن ماه فرصت دارد تا پس از بررسی اعلام کند.
نظر شما