صدور ۲۵ فقره گواهینامه تأییدیه استاندارد وسایل بازی در ایلام

یادگار محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهربازی‌های استان، در طول سال و بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص توسط شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد مورد بازرسی فنی و ایمنی قرار می‌گیرند. وی عنوان کرد: استاندارد برخی از تجهیزات تفریحی بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد مشمول استاندارد اجباری بوده و فعالیت تجهیزات تفریحی که مشمول مقررات استاندارد اجباری است اعم از تجهیزات شهربازی، زمین بازی و…بدون تاییدیه از سازمان ملی استاندارد ممنوع است.

وی از همشهریان خواست: هنگام استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات بازی مستقر در شهر بازی‌ها از وجود گواهی بازرسی استاندارد اطمینان حاصل کنند. دبیر شورای استاندارد استان افزود: در این بازه زمانی نیز ۶۵ فقره بازرسی توسط شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران از تجهیزات بازی در سطح استان انجام شد.

محمدی در پایان یادآور شد: از همشهریان خواستاریم هنگام استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات بازی مستقر در شهر بازی‌ها از وجود گواهی بازرسی استاندارد اطمینان حاصل کرده و بدون مشاهده گواهی‌های بازرسی استاندارد از استفاده از این تجهیزات خودداری کنند و مواردی نظیر عدم مشاهده گواهی استاندارد در شهربازی‌ها را به سامانه شکایات ۵۰۰۰۱۱۵۱۷ پیامک و یا به اداره کل استاندارد استان ایلام اطلاع رسانی کنند