ریزش ۱۹۳ واحدی شاخص کل بورس / شاخص هم وزن مثبت است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز در ابتدای معاملات با ریزش ۱۹۳ واحدی کار خود را آغاز کرده است.

شاخص کل هم وزن وضعیت مثبتی دارد و ۵۵۲ واحد رشد کرده است. در ۳۱ دقیقه‌ای که بازار می‌گذرد ارزش معاملات خرد عدد ۸۵۹ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۹۲۱ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای پنجمین روز متوالی با ثبت رقم ۵۵ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این در حالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۱۹۶ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد ۲۶۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید ۴۰۲ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۱۳۹ میلیارد تومان افزایش داشته است. ارزش صف‌های فروش هم با افزایش ۴ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۲۳۱ میلیارد تومان قرار دارد.

