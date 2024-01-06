  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۶ دی ۱۴۰۲، ۹:۵۸

محمودی خبر داد؛

امدادرسانی به ۲۶۰۷ حادثه‌دیده طی هفته گذشته

امدادرسانی به ۲۶۰۷ حادثه‌دیده طی هفته گذشته

رییس سازمان امداد و نجات از امدادرسانی به ۲۶۰۷ حادثه‌دیده طی یک هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات، با اشاره به اقدامات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در یک هفته گذشته و از نهم تا شانزدهم دی‌ماه، گفت: در یک هفته گذشته، امدادگران سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در انجام ۶۰۳ مأموریت امدادی در سراسر کشور حضور داشتند.

وی با بیان اینکه امدادگران هلال احمر در این مدت به ۲۶۰۷ فرد حادثه‌دیده امدادرسانی کردند، افزود: امدادگران همچنین در یک هفته گذشته جان ۴۳۶ نفر را در حوادث مختلف جاده‌ای، طبیعی و … نجات دادند.

سرپرست سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از انتقال ۳۶۴ نفر از مصدومان حوادث به مراکز درمانی خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، ۳۴۴ نفر از مصدومان و مجروحان ناشی از حوادث، خدمات درمان سرپایی دریافت کردند.

وی با اشاره به عملیات امدادگران در حوادث جاده‌ای نیز عنوان کرد: امدادگران با استفاده از تجهیزات مخصوص نسبت به رهاسازی ۶۴ خودرو و نجات ۵۹ مصدوم حوادث ترافیکی نیز اقدام کردند.

کد مطلب 5986506

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها