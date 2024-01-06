به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات، با اشاره به اقدامات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در یک هفته گذشته و از نهم تا شانزدهم دی‌ماه، گفت: در یک هفته گذشته، امدادگران سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در انجام ۶۰۳ مأموریت امدادی در سراسر کشور حضور داشتند.

وی با بیان اینکه امدادگران هلال احمر در این مدت به ۲۶۰۷ فرد حادثه‌دیده امدادرسانی کردند، افزود: امدادگران همچنین در یک هفته گذشته جان ۴۳۶ نفر را در حوادث مختلف جاده‌ای، طبیعی و … نجات دادند.

سرپرست سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از انتقال ۳۶۴ نفر از مصدومان حوادث به مراکز درمانی خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، ۳۴۴ نفر از مصدومان و مجروحان ناشی از حوادث، خدمات درمان سرپایی دریافت کردند.

وی با اشاره به عملیات امدادگران در حوادث جاده‌ای نیز عنوان کرد: امدادگران با استفاده از تجهیزات مخصوص نسبت به رهاسازی ۶۴ خودرو و نجات ۵۹ مصدوم حوادث ترافیکی نیز اقدام کردند.