به گزارش خبرگزاری مهر، اورجعلی علیزاده با بیان اینکه به دنبال بارش برف شب گذشته، سه هزار و ۸۷۰ کیلومتر، از راه‌های استان توسط گروه‌های راهداری برف روبی و نمک پاشی شد، رافزود: شب گذشته در راه‌های ارتباطی آذربایجان شرقی یک هزار و ۲۸۵ تن مخلوط شن و نمک استفاده شده است.

وی با اشاره به اینکه گروه‌های راهداری با حضور در راه‌های ارتباطی آذربایجان شرقی به رانندگان و مسافران خدمات رسانی می‌کنند، اظهار کرد: بیشترین میزان برف روبی در مسیرهای آزادراه تبریز- زنجان، هریس، تبریز، هشترود، سه راهی اهر، مرند، ورزقان، آذرشهر و سراب انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی گفت: از شب گذشته تاکنون به ۱۶ دستگاه خودرو گرفتار در برف کمک رسانی شده و راهدارخانه‌ها در راه‌های ارتباطی اصلی و فرعی برای امدادرسانی و خدمات به موقع به مسافران و کاربران راه‌ها آماده و تجهیز شده است.

علیزاده، مجموع راه‌های زیر پوشش برف روبی آذربایجان شرقی را بیش از ۱۴ هزار کیلومتر و تعداد نقاط کوهستانی برف گیر را ۳۸ نقطه اعلام کرد و ادامه داد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بر اساس وظایف ذاتی خود با بسیج همه جانبه همکاران با استفاده از یک هزار و ۲۰۰ نیرو و ۷۰۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین و به کارگیری کلیه امکانات و استقرار در مسیرهای حوزه استحفاظی و افزایش گشت‌های راهداری به ویژه در مسیرهای پرتردد نسبت به خدمات رسانی به ترددکنندگان جاده‌ها اقدام می‌کند.

وی یادآور شد: این اداره کل با مسؤولان استانی و شهرستانی، نیروهای انتظامی و پلیس راه، هلال احمر و سایر نیروهای امدادی برای افزایش ایمنی عبور و مرور در فصل زمستان همکاری و تعامل دارد.

علیزاده افزود: تلفن گویای ۱۴۱ در خصوص وضع راه‌ها و شرایط آب و هوایی به صورت ۲۴ ساعته فعال بوده و ترددکنندگان جاده‌ها می‌توانند از طریق این شماره، اپلیکیشن ۱۴۱ و وب سایت www.۱۴۱.ir از وضع آب و هوایی جاده‌ها اطلاعات کسب کنند.