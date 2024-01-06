ورود سامانه بارشی به چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز و فردا آسمان چهارمحال و بختیاری صاف تا کمی ابر گاهی همراه با وزش ملایم باد پیش‌بینی می‌شود.

معاون توسعه، پیش‌بینی و مخاطرات جوی هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: روزهای دوشنبه و سه‌شنبه افزایش ابر و گاهی وزش باد در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: اواخر وقت روز چهارشنبه یک سامانه بارشی به تدریج وارد مناطق کوهرنگ و اردل می‌شود همچنین در سایر مناطق استان نیز طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه در برخی ساعات شاهد وقوع بارش‌هایی خواهیم بود البته پیش‌بینی می‌شود این بارش‌ها در مناطق غربی استان از شدت بیشتری برخوردار باشند.

نوروزی عنوان کرد: سامانه بارشی ذکر شده سیستم سردی است و بارش‌های آن به صورت برف خواهد بود همچنین فعالیت این سامانه با وزش باد همراه است البته درحال حاضر پیش‌بینی می‌شود بارش‌های این سامانه در سطح استان به جز مناطق غربی ضعیف باشد.