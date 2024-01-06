شوک به تیم فوتبال عربستان / مصدومیت یک بازیکن کلیدی

به گزارش خبرنگار مهر، «روبرتو مانچینی» سرمربی تیم ملی فوتبال عربستان در جریان پیروزی یک بر صفر این تیم برابر لبنان در دیدار تدارکاتی که روز پنجشنبه برگزار شد «ایمن یحیی» وینگر کلیدی خود را به دلیل مصدومیت از دست داد.

آزمایشات پزشکی حاکی از آن است که این بازیکن دچار آسیب دیدگی در ناحیه رباط مچ پا شده است و بعید به نظر می‌رسد که بتواند در جام ملت‌های آسیا تیم عربستان را همراهی کند.

روبرتو مانچینی در لیست اولیه خود برای جام ملت‌های آسیا برخی بازیکنان مطرح این تیم از جمله «سلطان الغنام» مدافع راست باشگاه النصر، «سلمان الفرج»، «یاسر الشهرانی» و «محمد البریک» را خط زده بود و اکنون مصدومیت «ایمن یحیی» شوک دیگری را به هواداران فوتبال عربستان وارد کرد.

پس از این مصدومیت، روبرتو مانچینی محمد البریک، طلال حاجی و ریان حامد را برای پیوستن به اردوی تیم ملی در قطر فراخواند.

مسابقات جام ملت‌های آسیا از ۲۲ دی با حضور ۲۴ کشور به میزبانی قطر برگزار خواهد شد و تیم ملی فوتبال عربستان با تیم‌های عمان، قرقیزستان و تایلند هم‌گروه است.