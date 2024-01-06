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۱۶ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۰۶

هواشناسی استان تهران خبر داد؛

احتمال بارش باران و برف در پایتخت

احتمال بارش باران و برف در پایتخت

هواشناسی استان تهران از بارش برف و باران در مناطق پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران وضعیت جوی این استان آسمان نیمه‌ابری تا ابری، در بعضی ساعات وزش باد شدید، بارش باران و کاهش محسوس دما، در نیمه‌شمالی بارش باران و برف در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی از امروز تا صبح فردا (۱۶ تا ۱۷ دی ۱۴۰۲) در سطح استان آسمان نیمه‌ابری تا ابری، در بعضی ساعات وزش باد شدید، بارش باران و کاهش محسوس دما در نیمه‌شمالی، بارش باران و برف، در ارتفاعات بارش برف، پدیده مه، کولاک برف و یخبندان سطح زمین پیش‌بینی می‌شود.

طی این مدت رخداد رعد و برق و بارش تگرگ در مناطق مستعد دور از انتظار نیست. از عصر یکشنبه تا اواخر وقت دوشنبه (۱۷ تا ۱۸ دی) آسمان قسمتی ابری تا نیمه‌ابری و به دلیل پایداری نسبی جو افزایش نسبی آلاینده‌ها، گاهی غبار محلی و کاهش کیفیت هوا در نواحی پرتردد و صنعتی پیش‌بینی می‌شود.

از بعد از ظهر روز سه‌شنبه (۱۹ دی) تا اواخر هفته با بروز ناپایداری جوی به‌تدریج افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد و بارش باران و برف مورد انتظار است.

براساس این گزارش، آسمان تهران فردا (۱۷ دی) صاف تا کمی ابری و در بعضی ساعت‌ها وزش باد با حداقل دمای ۳ و حداکثر دمای ۱۱ درجه سانتیگراد و در روز دوشنبه (۱۸ دی) قسمتی ابری تا نیمه‌ابری در بعضی ساعت‌ها غبار محلی و به‌تدریج افزایش ابر و گاهی وزش باد با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۳ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه فیروزکوه با کمینه دمای ۸- درجه سانتیگراد، سردترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

کد مطلب 5986906

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    نظرات

    • عبدالله اسماعیلی ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
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      وچاره این کار رامی دانم شما بادست بردن درچرخه باعث تخریب واختلال درچرخه شده اید وباید فرمول ساده ویک راهکار صد درصد نتیجه گذار می‌توان کشور رااز بحران خشکسالی رهانیدوباید تکنولوژی وفریب کشورها رادست کم نگرفت چون همه برای کشورشان راهکارهایی ارائه می دهند وبایدکوشید که آب را در کشور خود تامین کنیم

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