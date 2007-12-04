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۱۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۵۰

"کنسرت حشرات" به رهبری سعادت اجرا می‌شود

نمایش عروسکی "کنسرت حشرات" به کارگردانی مریم سعادت از یکشنبه 18 آذرماه در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایش موسیقیایی یک کنسرت شامل شش قطعه موسیقی پاپ توسط حشرات اجرا می‌شود. تمام موسیقی‌های "کنسرت حشرات" را کیوان کیارس ساخته و امید سلطان‌احمدی شاعر، هدیه هاشمی طراحی و ساخت عروسک‌ها، الف. سلطان احمدی، محمد بحرانی، دلارام مستوفی و مانی شرفی خوانندگان ترانه‌های آن هستند.

عروسک‌گردانی نمایش را ه. هاشمی، الف. سلطان احمدی، م. بحرانی، کاظم سیاحی، شیما بخشنده، مرجان نامور آزاد، بهادر مالکی و نگار شهبازی بر عهده دارند. در این کنسرت قطعات سرزمین من درباره ایران و تام و جری درباره ترس از کارنامه با اجرای سوسک، کلید درباره اهمیت نظم با اجرای جیرجیرک، همبازی قطعه بندری درباره اوقات فراغت و دبیرستان‌ها درباره اهمیت ظاهر و تیپ با اجرای مگس اجرا می‌شود و در پایان همه حشرات سرود "ای ایران" را خواهند خواند.

برای اجرای این شش قطعه از سازهای کیبورد، جاز، گیتار برقی، ویولن و تومبا استفاده شده که به ترتیب ملخ، عنکبوت، زنبور، مورچه و پینه‌دوز آنها را می‌نوازند. "کنسرت حشرات" از سال 85 در حال اجراست و تاکنون نزدیک به هزار اجرا در همدان، بندرعباس، فرهنگسرای بانو و خانه کودک داشته است.

این نمایش هر روز از ساعت 30/17 در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران به صحنه می‌رود و مدارس می‌توانند با هماهنگی صبح روزهای زوج از آن دیدن کنند. "کنسرت حشرات" تا 30 آذر روی صحنه خواهد بود.

کد مطلب 598700

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    نظرات

    • مریم ظریف IR ۱۹:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
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      خانم سعادت کارهای شما چه درزمینه تاتر وچه درزمینه کارگردانی وبازیگری واقعا عالیه

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