به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایش موسیقیایی یک کنسرت شامل شش قطعه موسیقی پاپ توسط حشرات اجرا میشود. تمام موسیقیهای "کنسرت حشرات" را کیوان کیارس ساخته و امید سلطاناحمدی شاعر، هدیه هاشمی طراحی و ساخت عروسکها، الف. سلطان احمدی، محمد بحرانی، دلارام مستوفی و مانی شرفی خوانندگان ترانههای آن هستند.
عروسکگردانی نمایش را ه. هاشمی، الف. سلطان احمدی، م. بحرانی، کاظم سیاحی، شیما بخشنده، مرجان نامور آزاد، بهادر مالکی و نگار شهبازی بر عهده دارند. در این کنسرت قطعات سرزمین من درباره ایران و تام و جری درباره ترس از کارنامه با اجرای سوسک، کلید درباره اهمیت نظم با اجرای جیرجیرک، همبازی قطعه بندری درباره اوقات فراغت و دبیرستانها درباره اهمیت ظاهر و تیپ با اجرای مگس اجرا میشود و در پایان همه حشرات سرود "ای ایران" را خواهند خواند.
برای اجرای این شش قطعه از سازهای کیبورد، جاز، گیتار برقی، ویولن و تومبا استفاده شده که به ترتیب ملخ، عنکبوت، زنبور، مورچه و پینهدوز آنها را مینوازند. "کنسرت حشرات" از سال 85 در حال اجراست و تاکنون نزدیک به هزار اجرا در همدان، بندرعباس، فرهنگسرای بانو و خانه کودک داشته است.
این نمایش هر روز از ساعت 30/17 در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران به صحنه میرود و مدارس میتوانند با هماهنگی صبح روزهای زوج از آن دیدن کنند. "کنسرت حشرات" تا 30 آذر روی صحنه خواهد بود.
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