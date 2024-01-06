به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین‌اللهی عصر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در حاشیه افتتاح طرح‌های درمانی ضمن امتناع از افتتاح دو طرح نیمه‌تمام به خبرنگاران گفت: اگر قرار باشد پروژه‌های حوزه درمان به بیماران خدمات ارائه ندهد، بنابراین نیازی به افتتاح نبوده و باید تکمیل شود.

وی با اشاره به اینکه به جای افتتاح مرکز تخصصی سوانح سوختگی الحاقی بیمارستان آیت‌الله موسوی، به دلیل تکمیل نشدن آن فقط به بازدید این مرکز اکتفا می‌کنیم، افزود: در بازدیدی که از این مرکز به عمل آمد، متوجه شدیم که نیاز به تجهیزات بیشتری برای ارائه خدمات به بیماران دارد، از این رو مقرر شد با تجهیز آن نسبت به افتتاح مرکز مذکور تا دو ماه آینده اقدام شود.

این مسؤول با اشاره به اینکه یکی دیگر از طرح‌هایی که قرار بود امروز افتتاح شود اما محقق نشد، ساختمان خوابگاه دانشجویی بود، ادامه داد: پروژه مذکور نیز نیاز به اقداماتی برای تکمیل شدن دارد، از این بعد از بررسی‌های به عمل آمده، قرار شد ساختمان مذکور بعد از رفع همه موارد در دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه از استقبال خوب مردم و حضور چشم‌گیر در پویش ملی سلامت خبر داد و خاطرنشان کرد: طبق این آمار، هشت میلیون نفر مشکوک به فشار خون و ۲، ۵ میلیون نفر مشکوک به دیابت شناسایی شدند.

عین‌اللهی با بیان اینکه دلیل اصلی استقبال عموم مردم از پویش سلامت، اهتمام به این طرح بود، اضافه کرد: استقبال مردم از این طرح از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که تشخیص این بیماری‌ها به درمان بهنگام آن کمک خواهد کرد و این طرح در همین راستا راه‌اندازی شده است.

وی از تخصیص بودجه ۳۰۰۰ میلیارد ریالی در این سفر برای تسریع در روند اجرای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) خدابنده خبر داد و اظهار کرد: بخش سی‌سی‌یو بیمارستان امیرالمومنین خدابنده نیز با مساعدت دانشگاه علوم‌پزشکی زنجان به بهره‌برداری خواهد رسید.