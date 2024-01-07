چهار عضو شهیده فاطمه دهقان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان کارنما صبح یکشنبه در تشریح جزئیات اهدای عضو یکی از شهدای حادثه تروریستی کرمان گفت: با تأیید مرگ مغزی خانم فاطمه دهقان، از مصدومین حادثه تروریستی کرمان در بیمارستان باهنر و حضور تیم پنج نفره تأیید مرگ مغزی، فرایند هماهنگی با خانواده این فرد آغاز شد.

وی گفت: با توجه به داوطلب بودن شخص مذکور برای اهدای عضو و موافقت خانواده در این رابطه، روال قانونی انجام شد و هماهنگی‌های لازم به منظور برداشت اعضای وی انجام شد.

مسؤول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: برای نخستین بار در استان کرمان برداشت قلب در حال انجام است و قلب این شهید ۳۷ ساله برای پیوند به تهران منتقل می‌شود.

کارنما ادامه داد: کبد شهیده فاطمه دهقان به شیراز و دو کلیه وی در کرمان به دو بیمار پیوند خواهند شد.

لازم به ذکر است پیکر شهیده فاطمه دهقان عصر امروز به مشهد منتقل خواهد شد.

گفتنی است مادر این شهیده نیز در انفجار تروریستی کرمان به درجه رفیع شهادت نائل آمده و دختر یک و نیم ساله وی نیز به دلیل جراحات وارده در کرمان بستری است.