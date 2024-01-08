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۱۸ دی ۱۴۰۲، ۸:۳۷

رییس پلیس آگاهی گیلان:

اجرای طرح مبارزه با سرقت در گیلان/ ۲۲ نفر دستگیر شدند

اجرای طرح مبارزه با سرقت در گیلان/ ۲۲ نفر دستگیر شدند

رشت- رییس پلیس آگاهی گیلان از شناسایی و دستگیری ۱۹ سارق و ۳ مالخر در طرح عملیاتی مبارزه با سرقت منزل در این استان و اعتراف این افراد به ۳۷ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا حدادی با اشاره به اینکه مقابله با سرقت و ناهنجاری اجتماعی عزم همگانی را می‌طلبد، اظهار کرد: امنیت محصول یک فرآیند جمعی است و به عنوان یک ضرورت همه مردم باید در این راستا به پلیس کمک کنند.

وی گفت: در پی ابلاغ اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت منزل در گیلان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان و شهرستان‌های تابعه قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان گیلان با بیان اینکه در این طرح ۳ روزه با انجام اقدامات پلیسی و در عملیات‌های جداگانه، ۱۹ سارق و ۳ مالخر دستگیر شدند، افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده، سارقان به ۳۷ فقره پرونده سرقت منزل اعتراف و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

این مقام انتظامی در پایان با تاکید بر توجه و رعایت مردم به اصول و نکات پیشگیری از سرقت، اذعان‌داشت: ارتقا نظم و امنیت همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 5988272

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