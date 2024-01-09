به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی و سالیانه کمیته ملی پارالمپیک از ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه به ریاست کیومرث وزیر ورزش و با حضور غفور کارگری رییس کمیته و دیگر مسوولان ورزش در محل کمیته ملی پارالمپیک آغاز شد.

این نخستین مجمع عمومی است که در دوره ریاست غفور کارگری برگزار می شود. قرار است در این مجمع گزارش عملکرد کمیته ملی پارالمپیک در حوزه های مختلف ارائه شود.

ارائه گزارش عملکرد کاروان پاراآسیایی

آغاز مجمع کمیته ملی پارالمپیک به گزارش عملکرد کاروان ورزش ایران در بازی های پاراآسیایی توسط کمال جوانمرد دبیر اجرایی کمیته پارالمپیک اختصاص داشت.

وی بعد از ارائه گزارش، اشاره ای به رویدادهای پیش‌رو در سال ١٤٠٣ شامل بازی‌های پارالمپیک پاریس و همچنین برگزاری اردوهای بازی‌های پاراآسیایی جوانان در تاشکند داشت.

گزارش حسابرس و مالی

در ادامه مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک، گزارش حسابرس مستقل و صورت‌های مالی ارائه شد که از سوی اعضا مورد تایید قرار گرفت. حسابرس کمیته ملی پارالمپیک عملکرد کمیته در این بخش را منصفانه، یعنی از روی انصاف و عدالت عنوان کرد. امیر ماندگار فرد بازرس کمیته پارالمپیک، گزارشی مبنی بر عملکرد بخش‌های مختلف و اقدامات صورت گرفته ارائه داد که مورد تایید اعضای مجمع قرار گرفت.

انتخاب خزانه دار و مسوول مبارزه با پولشویی

حامد میرزاحسینی تک کاندیدای خزانه داری بود که رای لازم را گرفت. بدین ترتیب وی تا پایان دوره خزانه دار کمیته است. بخشی از مجمع کمیته ملی پارالمپیک به رای گیری برای انتخاب خزانه دار اختصاص داشت. پیش از این خانم نعیمی خزانه دار بود که انصراف داد، به همین دلیل انتخاب خزانه دار جدید در دستور کار مجمع امروز قرار گرفت.

پولشویی دیگر موضوع مورد بحث در مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک بود، در این بخش با رای اعضای مجمع و به منظور پیگیری هدفمند موضوع، محمدتقی نامی به عنوان مسوول مبارزه با پولشویی انتخاب شد.

انتقاد رییس فدراسیون تنیس

داود عزیزی در بخشی از مجمع نسبت به عدم حمایت های کمیته ملی پارالمپیک از پاراتنیس انتقاد کرد و گفت: ما مسابقات این رشته را برگزار کردیم اما دریغ از یک ریال کمک. اگر قرار است این روند ادامه داشته باشد بنویسید تا ما رشته را برگردانیم. غفور کارگری در پاسخ به این انتقاد گفت ١٧٠ میلیون پرداخت شده اما پیگیری می کنیم.

هادی ساعی: پاراتکواندو برای شما

هادی ساعی رییس فدراسیون تکواندو هم با تاکید بر اینکه بیشترین کمک کمیته ملی پارالمپیک به تکواندو بوده است، گفت: اما خواهش می‌کنم دیگر به ما کمک نکنید و پول بچه‌ها را به حساب خودشان بریزید. ما جایزه هم‌ نمی‌خواهیم، نماینده هم نمی‌فرستیم و در بحث اداری و اجرایی کمک می‌کنیم ولی تیم را خودتان در دست بگیرید. این رشته برای شما، ما چیزی نمی‌ خواهیم.

پاسخ کارگری قانع کننده نبود

رییس کمیته ملی پارالمپیک در واکنش به این موضوع گفت: حتما در این مورد صحبت می کنیم و آنچه به صلاح است را تصمیم می گیریم. با این حال ساعی کوتاه نیامد و گفت: صلاح ورزشکاران را اگر ما بیشتر ندانیم شما هم نمی دانید. ما با شما نامه نگاری می کنیم اما پاسخی نمی گیریم. اگر صحبتی هست همینجا مطرح شود. کارگری در این مورد گفت که صحبت لازم مطرح خواهد شد.

پیشنهادی هادی رضایی و پاسخ رییس کمیته

در بخش دیگری از مجمع هادی رضایی گفت: به اعتقاد من باید در خصوص فدراسیون هایی که در زمینه ورزش جانبازان و توان یابان قوی و یا ضعیف عمل کردند کارگروهی تشکیل شود و براساس عملکرد فدراسیون ها بررسی کنند که چه رشته هایی به کار خود با فدراسیون های مربوطه ادامه دهند و کدام رشته ها دوباره به فدراسیون جانبازان و توان یابان برگردند.

غفور کارگری مدعی شد که به‌ جز یکی، ۲ رشته؛ موافق واگذاری رشته‌ها به فدراسیون‌ها نبوده اما وزیر باید نحوه بررسی این موضوع را اعلام کنند و ما هم قایل به این واگذاری هستیم.

غفور کارگری: عربستانی ها گفتند بررسی کنید ایران چطور مدال ها را درو کرد

در ادامه مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک غفور کارگری رییس کمیته گفت: اولین مجمعی است که در غیاب محمود خسروی وفا برگزار می شود اما ما قدردان او و زحماتش در ورزش جانبازان هستیم. وظیفه دارم از تلاش موفقیت همکارانم در حوزه پارالمپیک تشکر کنم که این اتفاق بزرگ و ماندگار در هانگژو را رقم زدند.

رییس کمیته ملی المپیک تاکید کرد: ورزش در ٢ سال گذشته وضعیت با ثباتی نداشت و این موضوع تاثیر منفی خود را روی پارالمپیک گذاشت، سال ١٤٠١ سال سختی به خصوص از نظر مالی بود، اردوهای هانگژو را داشتیم، میادین کسب سهمیه پارالمپیک را داشتیم اما از مجموع ١١٩ میلیارد تومان بودجه ١١٣ میلیارد دریافت کردیم.

کارگری تصریح کرد: امسال با تلاش و رایزنی بودجه را به ٢٢٦ میلیارد رساندیم این در حالی بود که برآورد ما برای بازی های هانگژو ٣٠٠ میلیارد بود.

وی با بیان اینکه پیش بینی برای هانگژو ٤٦ طلا بود و مقامی بهتر از سومی را در نظر نداشتیم، خطاب به وزیر گفت: این جمع کمر همت بست و با لطف خدا این نتیجه تاریخی را رقم زد. یک بار در بازی های آسیایی کاروان ایران دوم شد اما آنجا ایران میزبان بود و نفوذهایی هم شد که مدال تیمی را به تعداد اعضا اهدا کردند.

رییس کمیته ملی پارالمپیک با اشاره به انعکاس موفقیت کاروان ایران در دیگر کشورها گفت: در مجمع عربستان به من گفتند که مسوولان ورزش کشورمان می گویند ، بروید و بررسی کنید ببینید ایران چگونه مدال ها را درو می کند.

کارگری در ادامه با بیان اینکه ساختار پیشنهادی پارالمپیک را در کمیته تصویب کرده این و باید در مجمع هم مصوب شود، گفت: این ساختار باید در سازمان اداری استخدامی هم تصویب شود، شاید در این مرحله چالش هایی باشد و درست نیست مصوبه مجمع در سازمان رد شود، بنابراین از اعضای مجمع این تفیض اختیار را می‌گیریم که ابتدا در سازمان مطرح شود و اگر نیاز به اصلاحی بود وارد مجمع کنیم.

وی همچنین اشاره ای به رویدادها و برنامه های پیش رو داشت و گفت: مهمترین بحث ما بازی های پاریس است اما شرایط مطلوبی نداریم، راهبرد اصلی ما مدال آوری با تمرکز روی مدال طلاست که با کیفی گرایی انجام می شود. در بُعد روانشناسی و تغذیه باید کارهای جدیدی انجام شود.

رییس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه برای بازی های آسیایی جوانان تاشکند از نیمه ١٤٠٣ اردوها را آغاز می کنیم، ادامه داد: ما در دوره بیش قهرمان شدیم در حالیکه چین نبود، اگر این بار چینی ها بیایند وضعیت فرق می کند، ازبک ها هم خیز برداشته اند برای بهترین نتیجه، بنابراین کار سخت است.

کارگری تاکید کرد: برای بازی های پاراآسیایی ناگویا هم کار سخت به خصوص با میزبانی ژاپن، همین الان شطرنج و کانو از فهرست بازی ها حذف شده و حتما میزبان کارهای دیگری هم انجام می دهد برای نتیجه گیری بهتر کاروان خود.

رییس کمیته ملی پارالمپیک از وزارت ورزش و وزیر درخواست حمایت بیشتر کرد و بر استعدادیابی به عنوان یکی از برنامه های سال اینده تاکید کرد.

وی ادامه داد: موضوع اعتبارات را برای سال آینده باید حل کنیم، نشست هایی داشته ایم، یک عنوان باید در بودجه اصلاح شود که مربوط به شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی است، باید این عنوان به کمک به کشور در مسابقات آسیایی و جهانی و اماده سازی و کسب سهمیه تغییر کند.

کارگری تاکید کرد: برای هانگژو بودجه مستقل نداشتیم اما برای پاریس درخواست بودجه مستقل کرده ایم، همچنین متقاضی شده ایم که ردیف بودجه ای برای ساخت آکادمی ورزش پارالمپیک اختصاص داده شود.

کیومرث هاشمی: در امور دو کمیته دخالت نمی کنیم

بعد از تصویب برنامه های پیش روی کمیته ملی پارالمپیک توسط اعضای مجمع، کیومرث هاشمی وزیر ورزش صحبت هایی خود را مطرح کرد. وی به دیدار اول آذر جامعه ورزش با مقام معظم رهبری اشاره کرد گفت: دیدار اثرگذاری بود، صحبت های ایشان همیشه اثرگذار بوده اما این مسوولان هستند که باید صحبت های ایشان را رهنمود کنند.

وزیر ورزش تاکید کرد: مقام معظم رهبری در صحبت های خود ١١ تشکر ویژه داشت، ایتها نشان می دهد کارهای فرهنگی مورد توجه مقام معظم رهبری است. باید این نگاه را پررنگ تر کنیم.

هاشمی با بیان اینکه «ایران فری، ورزش قوی» شاه بیت صحبت های آقا بود، تاکید کرد: این یک فرصت برای ورزش است، خوشبختانه رییس جمهور و دیگر مسوولان توجه دارند، ورزش فرصتی است که خدمات کشورمان را به سمع و نظر جهان برسانیم.

وزیر ورزش تاکید کرد: اعتقاد دارم هر حوزه باید کار خود را انجام دهد و از تداخل فعالیت ها جلوگیری کنیم، وزارت البته موظف است حمایت خود را انجام دهد به همین دلیل در جلسه ای که پیش از هانگژو داشتم، گفتم اعتقادی به ستاد بازی های آسیایی و المپیک ندارم چرا که رسالت هر بخش مشخص است. ما هم بنایی بر دخالت نداریم اما جایی نیاز باشد تذکر دهیم، نظر دهیم و کمک کنیم، ورود می کنیم.

وی تاکید کرد: برای کمیته ملی المپیک و پارالمپیک این شان را قائل هستیم که استقلال خود را داشته باشند، این دو کمیته، هیات اجرایی دارند و ما در امورشان دخالت نمی کنیم اما جایی نشست یا جلسه باشد، حاضر می شویم.

وزیر ورزش در ادامه با تاکید بر اینکه حفظ جایگاه دومی ایران در بازی های پاراآسیایی مهم و سخت است، گفت: ما در هانگژو با ٤٤ طلا دوم شدیم اما ژاپن در جاکارتا ٤٥ طلا گرفت، در بازی های پاراآسیایی پیش رو میزبان است و همین کار ما را برای حفظ دومی سخت تر می کند، این موضوع باید در دستور کار مجموعه ورزش کشور باشد.

هاشمی با بیان اینکه سیاست کیفی باید تقویت و به جد دنبال شود، گفت: ما از این سیاست حمایت می کنیم، کاروان کیفی یعنی از ١٦ رشته اعزامی در ١٥ رشته مدال گرفتیم. باید برای پاریس این سیاست به صورت جدی دنبال شود.

وزیر ورزش با اشاره به اینکه طرح کمیته ملی پارالمپیک به سمت جوانگرایی است، گفت: طرح یاران سلیمانی بخشی از این طرح است، ما در وزارت اموزش و پرورش هم ظرفیت خوبی برای جوانگرایی داریم.

وی با بیان اینکه در کل کیفی گرایی و حوانگرایی بسیار مورد تاکید است بر اهمیت توجه به رشته های پُر مدال هم تاکید کرد و بادآور شد: شناگر آمریکایی ١٤ مدال گرفته و در ٤ رشته شرکت کرده است، او در یک المپیک ٨ مدال گرفته است، این خاصیت رشته های پُرمدال است. در کل می خواهم تاکید کنم که توجه ورزش کشور باید به سمت رشته های پُرمدال برود.

وزیر ورزش در ادامه اشاره ای به تفکیک رشته های پارالمپیک از فدراسیون ها داشت و گفت: باید این موضوع آسیب شناسی شود اما خوب است این کار یعنی به مرکز مطالعات وزارت ورزش سپرده شود با محوریت پارالمپیک، یک کارگروه هم در کمیته تشکیل شود و بعد بررسی و جمع بندی شود.

هاشمی تاکید کرد: ابن روال اما نباید به بازی های پارالمپیک آسیبی بزند، پارالمپیک بسیار مهم و متفاوت از پاراآسیایی أست و باید توجه ویژه به آن باشد.

وزیر ورزش همچنین پیشنهاد داد که بخشی از برنامه های مراسم های افتتاحیه به ورزش زورخانه ای اختصاص داده شود و در این زمینه اشاره ای داشت به دیدار اخیر جامعه ورزش با مقام معظم رهبری و برنامه های زورخانه ای که در آن دیدار اجرا شد.

وزیر ورزش در مورد حمایت از تیم ملی فوتبال برای حضور در جام ملت های آسیا گفت: صفر تا صد این موضوع در اختیار فدراسیون است با این حال ما جلساتی داشته‌ایم، کمک های مالی هم شده است، البته به همه رشته ها کمک شده اما به فوتبال ویژه تر کمک شده است. ان‌ شالله با هدایت و همدلی خانواده فوتبال، اعضای تیم ملی فوتبال رقابت سالم و منصفانه داشته باشد.

هاشمی همچنین در مورد انتقاد ورزشکارانی مانند زهرا نعمتی و ساره جوانمردی از عدم حمایت ها گفت: همواره اعتقاد دارم هر مجموعه باید استقلال خود را داشته باشد و پاسخگو باشد، آن بخشی که مربوط به فدراسیون هاست فدراسیون ها باید پاسخ دهند و آنجا که کلان است باید وزارت پاسخگو باشد. در مورد این انتقادها هم روز گذشته صحبت هایی شنیدم، با کمال میل آماده ام جلسه بگذارم و دغدغه ها را بررسی و برطرف کنیم، وقتی مقام معظم رهبری و رییس جمهور عنایت ویژه دارند، باید مورد توجه باشد.