قیمت انواع میوه در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، قیمت انواع میوه در میادین و بازارهای میوه و تره بار را به شرح ذیل اعلام کرد؛

هر کیلو گرم ازگیل ۳۵، انار ۳۱، انار آبگیری ۱۷، انار خطی (شکاف دار) ۱۷، به ۲۹، پاپایا (تولید داخل) ۷۰، پرتقال آبگیری ۱۲، پرتقال تامسون جنوب ۲۵، پرتقال تامسون شمال ۱۴، انواع پرتقال ۱۴، پرتقال توسرخ ۱۶، توت فرنگی ۸۵، خرما خارک خوشه‌ای ۴۵، سیب زرد لبنان ۲۸.۵، سیب قرمز لبنان ۲۸، گریپ‌فروت ۱۲، کیوی ۳۸، انواع گلابی ۵۱، لیمو شیرین ۲۹، انواع نارنگی ۲۵، هندوانه بالای ۴ کیلو گرم ۸، هندوانه زیر ۴ کیلو گرم ۵ هزار تومان است.

بازار میوه‌های وارداتی

اما نرخ هر کیلو گرم میوه‌های وارداتی موز هر عدد بالای ۱۳۰ گرم ۵۳، موز هر عدد زیر ۱۳۰ گرم ۴۸، نارگیل ۵۴ و آناناس طلایی ۱۲۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت برخی سبزیجات

همچنین هر کیلو گرم خیار کوتاه بذر اصفهان مینی ۱۹، خیار گلخانه‌ای ۱۹، لیموترش ۲۰ و زنجبیل تازه ۱۸۰ هزار تومان در میادین و بازارهای تره بار به فروش می‌رسد.