گوشت بوقلمون ارزان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت گوشت بوقلمون در میادین و بازارهای میوه و تره بار کاهش یافت. قیمت گوشت بوقلمون به شرح زیر است:

لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) لاشه بالای ۱۵ کیلو گرم ۱۵۲، هر کیلو گرم ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) ۱۹۸، مغز ران بی پوست و استخوان ۲۷۹، فیله ۲۶۹، بازو ۱۱۱ و گوشت چرخ کرده ۲۵۵ هزار تومان در حال عرضه است.

همچنین هر بسته پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن ۸۰۰ گرم ۱۲، جگر تازه پاک شده ۴۰۰ گرمی ۴۸، دل پاک شده ۴۰۰ گرمی ۴۸ و سنگدان پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.





