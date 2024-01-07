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۱۷ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۳۷

گوشت بوقلمون ارزان شد

گوشت بوقلمون ارزان شد

قیمت گوشت بوقلمون در میادین و بازارهای میوه و تره بار کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت گوشت بوقلمون در میادین و بازارهای میوه و تره بار کاهش یافت. قیمت گوشت بوقلمون به شرح زیر است:

لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) لاشه بالای ۱۵ کیلو گرم ۱۵۲، هر کیلو گرم ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) ۱۹۸، مغز ران بی پوست و استخوان ۲۷۹، فیله ۲۶۹، بازو ۱۱۱ و گوشت چرخ کرده ۲۵۵ هزار تومان در حال عرضه است.

همچنین هر بسته پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن ۸۰۰ گرم ۱۲، جگر تازه پاک شده ۴۰۰ گرمی ۴۸، دل پاک شده ۴۰۰ گرمی ۴۸ و سنگدان پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.


کد مطلب 5987840

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    نظرات

    • جعفر IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
      15 1
      پاسخ
      هنوز گران است خیلی مردم را چی فرض میکنند اینقدر گران میدهند
    • IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
      15 1
      پاسخ
      کجاش ارزون هست؟
    • ابوالفضل IR ۰۲:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
      10 0
      پاسخ
      قیمت پارسال=افسوس. قیمت الان=گران. قیمت الان ماه دیگه=افسوس. قیمت ماه دیگه همون موقع=گران. قیمت ماه دیگه،2ماه بعد=افسوس. و ب همین شکل ادامه دارد تا انفجار تومان.
      • مرتضی IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
        4 0
        همه چیز یکسان نیست.مثلا مزد یک کارگر ساده روزی ۸۰۰ ب بالا بگیره.خرید گوشت مشکلی نیس.دامدار بنده خدا هم اینهمه خرج میکنه تلفات میده و....
    • کاکا IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
      13 1
      پاسخ
      حدودا دو ساله که حتی یک کیلو نخریدم ، قبل آن سالی چند بار میتوانستم بخرم...

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