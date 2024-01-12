به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید «ابراهیم رئیسی» در پیامی با تبریک برگزاری موفقیتآمیز انتخابات پارلمانی بنگلادش و آغاز دور جدید نخستوزیری سرکار خانم «شیخ حسینه واجد»، تصریح کرد: اطمینان دارم با عنایت به پیوندهای فرهنگی، تاریخی، دینی و ارزشهای مشترک دو ملت ایران و بنگلادش و با توجه به ظرفیتهای مناسب و سوابق خوب همکاری دو کشور که از کشورهای مهم و تأثیرگذار در جهان اسلام هستند، بیش از پیش شاهد گسترش روابط همه جانبه در راستای منافع متقابل خواهیم بود.
رییسجمهور کشورمان آغاز دور جدید نخست وزیری «شیخ حسینه واجد» در بنگلادش را تبریک گفت.
کد مطلب 5992278
نظر شما