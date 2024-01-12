به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید «ابراهیم رئیسی» در پیامی با تبریک برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات پارلمانی بنگلادش و آغاز دور جدید نخست‌وزیری سرکار خانم «شیخ حسینه واجد»، تصریح کرد: اطمینان دارم با عنایت به پیوندهای فرهنگی، تاریخی، دینی و ارزش‌های مشترک دو ملت ایران و بنگلادش و با توجه به ظرفیت‌های مناسب و سوابق خوب همکاری دو کشور که از کشورهای مهم و تأثیرگذار در جهان اسلام هستند، بیش از پیش شاهد گسترش روابط همه جانبه در راستای منافع متقابل خواهیم بود.