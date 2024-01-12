به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرای، وزارت خارجه کویت به حمله آمریکا و انگلیس به یمن واکنش نشان داد و بر اهمیت کاهش تنش به شکل فوری و توجه به ندای عقل به منظور ممانعت ازخطراتی که آزادی کشتیرانی در منطقه را تهدید می‌کند، تاکید کرد.

در بیانیه وزارت خارجه کویت آمده است: ما با نگرانی و اهتمام زیاد، تحولات منطقه دریای سرخ را به دنبال حمله صبح امروز به کشور برادر یمن، دنبال می‌کنیم.

وزارت خارجه کویت بیان کرد: کویت بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات در منطقه دریای سرخ و تأمین آزادی کشتیرانی در همه آبراههای حیاتی که عامل اساسی در امنیت و صلح بین المللی، تاکید دارد. ما بر اهمیت کاهش تنش به شکل فوری تاکید داریم.