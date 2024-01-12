مجید کوهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سامانه بارشی و سرد در همه مناطق استان از صبح شنبه ۲۳ دی تا ظهر دوشنبه ۲۵ دی فعال بوده و هشدار سطح نارنجی در این زمینه صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس بارش برف و باران گاهی شدید بارش برف در سطح استان به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی، کولاک برف در اثر وزش باد تند تا نسبتٱ شدید و کاهش محسوس دمای هوا در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی اردبیل بیان کرد: اختلال در تردد شهری و برون‌شهری به‌دلیل لغزنندگی و یخبندان، کاهش دید بر اثر مه و کولاک برف در جاده‌ها، وقوع یخبندان در سطح استان، تنش دمایی در سالن‌های دامداری، مرغداری و گلخانه‌ها و اختلال در عملیات‌های پروازی فرودگاه‌های استان اردبیل، از آثار این سامانه جوی پیش‌بینی می‌شود.

کوهی گفت: اجتناب و احتیاط هنگام تردد در جاده‌ها و گردنه‌ها و به همراه داشتن تجهیزات زمستانی، بازدید ضدیخ رادیاتور وسائط نقلیه و ماشین‌آلات کشاورزی برای جلوگیری از خسارت احتمالی یخبندان در مناطق سردسیر و انجام تمهیدات لازم به منظور برف‌روبی و محلول‌پاشی در مناطق شهری و برون‌شهری ضروری است.

وی ادامه داد: به همشهریان توصیه می کنیم تا با پرهیز از فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی در فضای باز، اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی و صعود به ارتفاعات به دلیل بارش سنگین برف، کولاک برف و سرمازدگی شدید و کنترل دمای سالن‌های دامداری مرغداری و گلخانه‌ها توصیه‌های هواشناسی در مدت فعالیت این سامانه جوی را بکار ببندند.