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۲۲ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۲۸

وزیر دفاع یمن:

غافلگیری‌های زیادی در راه است/ انگشتان ما روی ماشه است

غافلگیری‌های زیادی در راه است/ انگشتان ما روی ماشه است

وزیر دفاع یمن اعلام کرد که تا زمانی که جنگ علیه غزه ادامه دارد، غافلگیری های زیادی در انتظار دشمنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سرلشکر محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع یمن اعلام کرد: آماده بازدارندگی و پاسخ هستیم و دست برتر در دریای سرخ و عدن با یمن است.

وزیر دفاع یمن بیان کرد: به هر اندازه که جنگ علیه مردم غزه ادامه یابد ما غافلگیری‌هایی داریم و در زمانی که رهبرمان مشخص می‌کند، رخ خواهد داد.

العاطفی افزود: به آنان در دریا و جزایر و همه جغرافیای یمن می‌گوئیم که دوره قیمومیت و هیمنه و سرسپردگی دفن و سپری شده و غیرقابل بازگشت است.

وی گفت خطاب به دشمنان یمن گفت: به شما توصیه می‌کنیم که منطقه را ترک کنید و بهانه‌ها و توجیه‌های واهی نیاورید. دستان ما روی ماشه است و روحیه ما از فولاد سخت‌تر است.

وزیر دفاع یمن اعلام کرد: بارها هشدار داده‌ایم که دریای سرخ برای رژیم صهیونیستی ممنوع است. ما فقط کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌های حامی آن یا عازم این رژیم را هدف قرار می‌دهیم. به به کشتی‌های بین المللی که از دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عرب عبور می‌کنند، اطمینان می‌دهیم که آسیبی نخواهند دید.

کد مطلب 5992553

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    نظرات

    • ایرانی IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      2 0
      پاسخ
      هر کس که با خدا باشد پیروز است.
    • امید IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      درود بر شما
    • منصور IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      29 7
      پاسخ
      خداوند پشت و پناه یمنی ها باشه . به امید نابودی صهیونیست کودکش.
    • مهدى IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      28 7
      پاسخ
      بارک الله بکم یا ابطال، النصر آفرین به شما لعنت به صهیونیست کودک کش لعنت به امریکا وانگلیس
    • اشنا IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      30 2
      پاسخ
      حق همیشه پیروزاست
    • Alone star IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      25 6
      پاسخ
      درود بر شرفتان اعراب واقعی فقط شما هستید و بس ....
    • ایثارگر IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      1 1
      پاسخ
      آفرین مردان شیر دل آمریکا جواب این حمله رو خواهد دید
    • مصطفی IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      23 5
      پاسخ
      باید ناوهای آمریکایی انگلیسی مورد حمله قرار بدین چون اگه اینکارمعنکنید آمریکا بازم به حمله هاش ادامه میده
    • سام IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      21 4
      پاسخ
      افرین درود برتو دمت گرم، اقایان عرب های منطقه خاور میانه یاد بگیرید.
    • IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      20 4
      پاسخ
      احسنت به یمن
    • IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      18 3
      پاسخ
      آفرین بر غیرت رزمندگان یمن
    • اقبال IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      18 4
      پاسخ
      مرحبا به غیرتتان ،باید به حال شما غبطه خورد
    • IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      17 3
      پاسخ
      دمتون گرم واقعا خدا پشت پناهیان باشد درود بریمن بادلاورانش
    • سعید IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      17 3
      پاسخ
      درودبه شرف تان ای مبارزان راه حق
    • IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
      18 4
      پاسخ
      زنده باد مردان شجاع یمن🌷🌷
    • محمد IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      4 0
      پاسخ
      خداوند نگهدار شما باشه خوشا به غیرتتون
    • علی IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      3 0
      پاسخ
      دمش با شجاعتشون گرم که از حقوق مظلومین دفاع میکنند
    • IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      3 0
      پاسخ
      آفرین کشور یمن آفرین دردو بلایا به جون اردوغان و الهام و امارات و عربستان و کشورهای حامی اسرائیل و آمریکا و انگلیس ووووو
    • خلیل IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      3 0
      پاسخ
      جانم فدای ایمان و اراده سختتر از فولادتان مصداق فرمایش صادق آل محمد شمایید المؤمنُ کَلْ جَبَلِ الرّاسِخْ
    • IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      4 0
      پاسخ
      انشاءالله با یاری خداوند محور مقاومت ضربات سختی را بر پیکره استکبار جهانی وارد خواهد کرد و رژیم جعلی اسرائیل نابود خواهد شد با اذن الله
    • ایرانی IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      0 1
      پاسخ
      کشتی های دیگر را هم زده اید
    • IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      3 0
      پاسخ
      دمشون گرم باید آمریکا بدونه که زمان بزن وبرو تمام شده .یکی بزنی ده تا میخوری.باید هیمنه آمریکا شکسته بشه که با امید به خدا شکسته شده .یه زمانی بودکه عربستان داشت یمن رو میزد همین اسرائیل می‌آمد یمن بمباران می‌کرد خوش رو میزد به خواب که من نبودم الان یمن هم داره کشتی هاش رو میزنه
    • IR ۰۶:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      3 0
      پاسخ
      درودبرغیرتتان
    • محمدحسین IR ۰۶:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      5 0
      پاسخ
      درود بر یمن! ✌🌱💚
    • هدایی IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      3 0
      پاسخ
      مرحبا به مردم شجاع یمن، خدا خیرتون بده
    • IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      2 0
      پاسخ
      یمن از تجاوز آمریکا به خاک یمن به دادگاه لاهه شکایت می‌کند. اگر مجامع و دادگاه های بین المللی توانایی برخورد با دولت آمریکا وانگلیس قانون شکن و ضد دموکراسی را ندارند دولت های مردمی آزاد و ملت‌های آزادیخواه دنیا حساب این دو دولت یاغی را برسند.
    • IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      14 0
      پاسخ
      دو دلقک و روان پریش و یک آلزایمری و گیتاریست به نام های زلنسکی، نتانياهو، بایدن و بلینکن صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته اند. ملت‌های دنیا باید در برابر دولت های آمریکا و انگلیس یاغی و ضد قانون مقابله کنند و از پرداخت مالیات به دولت های خود خود داری کنند. و نمایندگان مردمی و قانون پذیر خود را ان
    • Hamidreza IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      زنده و پاینده باد ملت غیور وسرسخت یمن بتازید که ملت ومقاومت ودست قدرتمند الهی باشماست دستان مبارزتان رامیبوسیم وبه آن افتخارمیکنیم

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