به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سرلشکر محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع یمن اعلام کرد: آماده بازدارندگی و پاسخ هستیم و دست برتر در دریای سرخ و عدن با یمن است.
وزیر دفاع یمن بیان کرد: به هر اندازه که جنگ علیه مردم غزه ادامه یابد ما غافلگیریهایی داریم و در زمانی که رهبرمان مشخص میکند، رخ خواهد داد.
العاطفی افزود: به آنان در دریا و جزایر و همه جغرافیای یمن میگوئیم که دوره قیمومیت و هیمنه و سرسپردگی دفن و سپری شده و غیرقابل بازگشت است.
وی گفت خطاب به دشمنان یمن گفت: به شما توصیه میکنیم که منطقه را ترک کنید و بهانهها و توجیههای واهی نیاورید. دستان ما روی ماشه است و روحیه ما از فولاد سختتر است.
وزیر دفاع یمن اعلام کرد: بارها هشدار دادهایم که دریای سرخ برای رژیم صهیونیستی ممنوع است. ما فقط کشتیهای اسرائیلی یا کشتیهای حامی آن یا عازم این رژیم را هدف قرار میدهیم. به به کشتیهای بین المللی که از دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عرب عبور میکنند، اطمینان میدهیم که آسیبی نخواهند دید.
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