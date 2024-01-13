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۲۳ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۰۸

آیین تشییع و تدفین پیشکسوت رسانه و هنر لامرد برگزار شد

آیین تشییع و تدفین پیشکسوت رسانه و هنر لامرد برگزار شد

لامرد - آیین تشییع و خاک‌سپاری محمود حق‌شناس جانباز دفاع مقدس و پیشکسوت عرصه رسانه و هنر شهرستان لامرد با استقبال گرم مردم لامرد در گلزار شهدای این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حق‌شناس از اهالی قلم و یادگاران دوران دفاع مقدس عصر شنبه با حضور پرشکوه و بی نظیر مردم و یادگاران دوران دفاع مقدس و اهالی رسانه و هنر در گلزار شهدای مرکزی شهر لامرد و در جوار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد.

آیین تشییع و تدفین پیشکسوت رسانه و هنر لامرد برگزار شد

محمود حق‌شناس اهل قلم و از هنرمندان خوشنام شهرستان لامرد بود که در سانحه رانندگی دیروز جمعه در اتوبان جم فیروزآباد با یک دستگاه تریلی برخورد کرد و به علت شدت جراحات وارده درگذشت.

این معلم، سالیان سال در زمینه‌های رسانه، هنر، خطاطی، ورزش فعالیت داشت و از جانبازان دوران دفاع مقدس بود.

کد مطلب 5993521

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