آیین تشییع و تدفین پیشکسوت رسانه و هنر لامرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حق‌شناس از اهالی قلم و یادگاران دوران دفاع مقدس عصر شنبه با حضور پرشکوه و بی نظیر مردم و یادگاران دوران دفاع مقدس و اهالی رسانه و هنر در گلزار شهدای مرکزی شهر لامرد و در جوار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد.

محمود حق‌شناس اهل قلم و از هنرمندان خوشنام شهرستان لامرد بود که در سانحه رانندگی دیروز جمعه در اتوبان جم فیروزآباد با یک دستگاه تریلی برخورد کرد و به علت شدت جراحات وارده درگذشت.

این معلم، سالیان سال در زمینه‌های رسانه، هنر، خطاطی، ورزش فعالیت داشت و از جانبازان دوران دفاع مقدس بود.