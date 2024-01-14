به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، این دانشگاه در نظر دارد در سال ۱۴۰۲ برای تامین بخشی از کادر اعضای هیات علمی، از طریق بورس تحصیلی سال آخر دانشجویان دکتری داخل و خارج از کشور اقدام کند.

دکتر امیررضا شاهانی رییس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بیان کرد: دلیل این سیاست این است که، دانشگاه در نظر دارد طبق برنامه راهبردی خود، یک ارتقاء هم به لحاظ کمی و نیز کیفی در اعضای هیات علمی دانشگاه داشته باشد.

شاهانی گفت: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از دانشگاه‌های برتر کشور است و استادان شاخص و ممتازی در حال حاضر دارد. با توجه به برنامه راهبردی دانشگاه و لزوم توسعه دانشگاه در شاخه‌های مختلف در نظر داریم، تعداد اعضای هیات علمی را افزایش دهیم از این جهت برای سال اول، تعداد ۲۵ ظرفیت دانشجوی بورسیه در نظر گرفته شده است. این دانشجویان از بین دانشجویان سال آخر دوره دکتری چه در داخل و چه در خارج از کشور تامین می شوند.

وی گفت: دانشجویان مذکور باید از پروپوزال خود با موفقیت دفاع کرده و کار پایان‌نامه و تحقیقات را تا مرحله‌ای انجام داده باشند و در واقع سال آخر باشند. لازم است دانشجویان درخواست‌های خود را از طریق سامانه sib.saorg.ir که وزارت علوم مشخص کرده است ثبت کرده و مدارک مورد نیاز را تا ۳۰ بهمن سال ۱۴۰۲ ارسال کنند.

رییس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت: حُسنی که این بورسیه دارد این است که تمام دانشجویان سال آخر دوره دکتری در داخل کشور و در خارج از کشور می‌توانند درخواست خود را در یکی از دانشگاه‌های برتر کشور ثبت کنند و بعد از فارغ التحصیلی دغدغه اشتغال را نداشته باشد و طبق آیین نامه جامع اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی که وزارت علوم منتشر کرده است، مقرری و سایر تسهیلات توسط وزارت علوم داده می‌شود و از طریق دانشگاه نیز جایابی می‌شوند.

شاهانی در ادامه افزود: درخواست‌هایی که وزارت علوم ارسال می‌کند در هیات اجرایی جذب دانشگاه بررسی می‌شود و کارگروه صلاحیت علمی و عمومی تشکیل می‌شود و در نهایت دانشجویان واجد شرایط را به وزارت علوم و سازمان دانشجویان اعلام می‌کنند.

وی در خصوص ۲۵ نفر ظرفیت در نظر گرفته شد، گفت: در واقع این ۲۵ نفر ظرفیت شامل سه ظرفیت برای هر یک از رشته‌های مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی عمران و ۲ ظرفیت برای هر یک از رشته های مهندسی صنایع، مهندسی نقشه برداری، مهندسی و علم مواد، مهندسی کامپیوتر، مهندسی هوافضا، ریاضی، فیزیک و شیمی در نظر گرفته شده که در مجموع ۲۵ نفر ظرفیت است.

رییس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی افزود: طبیعی است که دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ملاک‌های خودش را برای انتخاب دانشجویان داشته باشد و مسلماً بهترین‌ها را از لحاظ علمی و تعهد به کشور و ارزش‌های اسلامی انتخاب خواهد کرد و احتمال این وجود دارد که بخشی از این ظرفیت‌ها خالی بماند که البته سعی می‌کنیم این اتفاق نیافتد.

شاهانی از تمام دانشجویان ایرانی دانشگاه های معتبرخارج از کشور (بر مبنای لیست مورد تایید وزارت علوم) که علاقمند به عضویت در هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هستند دعوت به عمل آورد تا در صورت تمایل با قید اولویت زمانی درخواست‌های خود را ثبت کنند.