به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود حسینی پور بعدازظهر یکشنبه در حاشیه نوزدهمین سفر شهرستانی خود به میاندورود در جریان بازدید از طرح احداث ۴۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن این شهرستان در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این طرح براساس زمان بندی وعده داده شده به خوبی پیش نرفت و در ادامه با مشکلاتی مواجه و در نهایت نیز متوقف شده بود.

وی اظهار کرد: در دولت مردمی سیزدهم با تغییر پیمانکار قبلی، ادامه این طرح به اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان پیمانکار جدید واگذار شد و اکنون در سه نوبت کاری، مشغول انجام وظیفه هستند.

استاندار مازندران، نداشتن قرارداد مسکن را یکی از مشکلات مردم میاندورود عنوان کرد و گفت: تمهیداتی اتخاذ شد تا ظرف یک ماه آینده نسبت به عقد قرادداد مردم با راه و شهرسازی استان اقدام شود.

حسینی پور، تصریح کرد: مشکلات مسکن مددجویان زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی شهرستان نیز در جلسات شورای مسکن استان مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری خواهد شد.

مقام عالی دولت در مازندران بیان کرد: همسو با اجرای این طرح، مصوب شد که زمین لازم برای احداث فضای آموزشی در محوطه طرح ۴۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن میاندورود در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد تا نسبت به احداث فضای آموزشی اقدام شود.

حسینی پور گفت: مشکلات زیرساختی این طرح نیز باید تا ۲۲ بهمن امسال زمان افتتاح، به طور کامل رفع شود.