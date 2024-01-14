به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، رقابت‌های تنیس کمتر از ۱۴سال سطح ۲ آسیا در زمین‌های هارد کورت عمان برگزار شد که در این رقابت‌ها و در مسابقات امروز رامتین رافعی با بازیکنی از امارات دیدار کرد که این بازی با برتری مشابه ۶ بر صفر نماینده ایران به پایان رسید، کیارش صادقی نیز برابر حریفی از عربستان قرار گرفت که این دیدار با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر ۲ به سود تنیسور کشورمان خاتمه یافت.

در تیمی نیز کیارش صادقی و رامتین رافعی از ایران برابر تیم یمن ۶ بر ۲ و ۶ بر ۳ به برتری دست یافتند.

در بخش دختران عسل فرحبدنیا به مصاف بازیکنی از عمان رفت که در پایان با نتایج مشابه ۶ بر صفر حریف خود را شکست داد، هانا شعبانپور نیز با حریفی از ترکمنستان دیدار کرد و موفق شد ۶ بر یک و ۶ بر صفر به برتری دست یابد. گلسا رحیمیان نیز مقابل نماینده بحرین قرار گرفت که این بازی با برتری ۶ بر صفر و ۶ بر یک رحیمیان همراه بود.

در تیمی هم عسل فرحبدنیا در کنار بازیکن عمانی برابر تیم بحرین قرار گرفت که این بازی با نتیجه ۶ بر ۳ و ۶ بر صفر به سود تیم ایران و عمان خاتمه یافت.

گفتنی است در این دوره از مسابقات ۲۸ تنیسور از کشورهای ایران، عراق، عمان، یمن، امارات، ترکمنستان، عربستان و بحرین حضور دارند.