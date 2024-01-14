تعرفه جدید مشاوره خانواده به زودی ابلاغ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تحلیف مشاوران خانواده استان تهران با حضور حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی معاون مرکز مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد.
حسن عبدلیان پور در این مراسم گفت: مرکز وکلا در نظر دارد از باب دغدغه رهبر معظم انقلاب در حوزه ازدواج، فرزند آوری و ترمیم جمعیت به برگزاری پویش مهر اقدام کند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد: اهتمام جدی بر این امر داریم تا مشاوران ما اتاق فکری باشند و در راستای این دغدغه تلاش کنند.
وی به یکی از چالشهای مهم در کشور پرداخت و گفت: موضوع طلاق از جمله چالشهای موجود که در کشور است که متأسفانه روند آن در کلان شهرها افزایشی است و کار مشاوران است که در این زمینه میتواند راهگشا باشد چرا که امروز همهی هجمه دشمن در فضای مجازی هدف قرار دادم کیان خانواده و تزلزل خانواده است و ممانعت از این کار در حوزه مشاوره میتواند حاصل شود.
وی با بیان اینکه امروز ۵۵ مرکز مشاوره در تهران راه اندازی میشود، گفت: آئین نامه اجرایی اصلاح قانون خانواده از سوی رئیس قوه قضائیه به مرکز ابلاغ شده است که این امر مسئولیت بسیار سنگینی است که به مرکز وکلا ابلاغ شده است.
عبدلیان پور گفت: این آئین نامه چهار کارکرد عمده را به مرکز واگذار کرده است که این امر در راستای اصلاح رویکرد مرکز در دو سال اخیر در حوزه مشاوران بوده است که یکی از این موارد در راستای اصلاح فرایندها و مدیریت ارجاع پروندهها از محاکم به مراکز مشاوره است.
سامانه مسیر تا پایان سال در سراسر کشور راهاندازی میشود
وی گفت: یکی از چالشهای قوه قضائیه ازدیاد ورودی پروندهها است. با استفاده از سامانه مسیر امروز پروندهها به صورت هوشمند به مشاوران خانوادهها ارجاع میشود؛ هفتهای یک استان در سامانه مسیر بارگزاری میشود و آموزشهای لازم به مسئولان ذیربط داده میشود، در نظر داریم تا پایان سال سامانه مسیر در سراسر کشور راه اندازی شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: موضوع دیگر بحث انتصاب رئیس واحد مشاوره برای هر یک از استانها است که باید مدیریت شود، ریاست قوه قضائیه با اعتمادی که به مرکز داشته آن را به ما واگذار کردند.
رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده یکی از موضوعات مهم را بحث اصلاح صلاحیتها در حوزه مشاوره خانواده دانست و گفت: باید فرایند مشاوران خانواده در جایگاه اصلی قرار گیرد و در این زمینه اصلاح صلاحیتها و افزایش آن به جد مورد پیگیری است و با افزایش صلاحیتها بسیاری از فرایندها در این مسیر تصحیح میشود.
عبدلیان پور بحث تعرفه و دستمزدها در حوزه مشاوران خانواده را یکی دیگر از موضوعاتی دانست که همواره مورد پیگیری مرکز بوده است و گفت: در این حوزه تصمیماتی انجام شده است که به زود اجرایی میشود. پیشنهادات را در این حوزه برای رئیس قوه قضائیه ارسال کردهایم و به زودی افزایشها تعرفهها اعمال خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی در این مراسم گفت: یکی از چالشهای بزرگ کشور آسیبها در حوزه خانواده و موضوع طلاق است در سال ۱۳۹۱ قانونگذار تکلیفی را بر عهده قوه قضائیه گذاشت و آن هم راه اندازی مراکز مشاوره خانواده به صورت تخصصی و همکاری دادگاههای خانواده برای پیشگیری از طلاق و ارائه مشاوره هدفمند برای اصلاح زوجین و همچنین ارائه خدمات مشاورهای به خانوادهها بود.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۸ با آغازه دوره تحول قوه قضائیه این حوزه هم دچار تحول شد و فرایند جذب مشاوران خانواده به طور ویژه آغاز شد.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی به سه چالش در ارائه خدمات مشاوره به ویژه در حوزه آسیبهای خانواده و طلاق اشاره کرد و گفت: یکی از این چالشها جذب نیروی انسانی و گزینش آن بود، دیگری نظارت و ارزیابی بر عملکرد مشاوران و فرایندهای مشاوره بود که تا کنون این امر کمرنگ بود.
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی سومین چالش در حوزه مشاوران خانواده را استفاده از ابزارهای هوشمند دانست و گفت: نقش فناوری در حوزه مشاوره همواره ناچیز بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی ادامه داد: امروز با رونمایی از سامانه مسیر و اتصال این سامانه به دادگستری کل تهران به صورت دقیق و نظارت پذیر کلیه فرآیندهای مشاوره تحت نظارت و ارزیابی ویژه قرار میگیرد، در سامانه مسیر همه تراکنشهای مالی و همه آنچه بین مراجع و مشاور رخ میدهد شفاف خواهد بود در واقع همه فعالیتهای مالی و خدمات حرفهای مشاوران نظارت پذیر خواهد شد.
معاون مرکز مشاوره خانواده قوه قضائیه ادامه داد: چالش هوشمند سازی با سامانه مسیر و اتصال آن به سامانهها و مراجع حاکمیتی سبب مرتفع شدن بسیاری از معضلات شد، ارجاع به مراکز مشاوره به صورت هوشمند و بر اساس نظام رتبه بندی است که در سامانه تعبیه شده است یعنی هرچقدر خدمات مشاوره بهتر باشد، ارجاع بیشتر صورت میگیرد و سپس حمایتهای پسینی نسبت به مراکز مشاوره این کار را تکمیل میکند.
وی گفت: در استان تهران به عنوان بزرگترین استان به لحاظ جمعیتی و پروندههای که با آن مواجه هستیم دقت و وسواس بیشتری را میطلبید، استان تهران شش برابر متوسط کشور جمعیت پروندهها و تعداد دعاوی محاکم را داراست از این رو بیش از پنج برابر مشاوران ما در استان تهران هستند.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی افزود: امروز ۳۶۸ مشاور کارشان را در استان تهران آغاز میکنند از این تعداد ۱ ۹۸ نفر پذیرفته شدگان سال ۱۳۹۹ و ۱۷۰ نفر هم مربوط به ۹۸ هستند؛ که این افراد در قالب ۵۵ مرکز کار خود را پیش میبرند.
وی ادامه داد: مشاوران خانم ۱.۵ برابر مشاوران آقا هستند و این امر جای افتخار دارد، در موضوع خانواده نیاز به نقش آفرینی بانوان هستیم، از این تعداد مشاوران مذکور ۱۶۱ نفر روانشناس و ۷۰ نفر مشاوران حقوقی و ۲۲ نفر نیز مشاوران مددکار هستند.
وی با بیان اینکه جامعه مشاوره خانواده با تحمل زحمت فراوان میتوانند یک مراجعه را به زندگی بهتر راهنمایی کنند، گفت: در طول سال آینده خبرهای خوبی در حوزه مشاوران از جمله اصلاح تعرفهها را خواهیم داشت.
در ادامه برنامه آئین افتتاح مراکز مشاوره خانواده استان تهران و همچنین رونمایی از سامانه مسیر مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه انجام شد.
